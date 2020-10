Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec9997f8-69d6-45c4-a4aa-5fb2733d0079","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tasnádi László 2016-ig Pintér Sándor belügyminiszter államtitkára volt, azóta belevetette magát az üzleti világba, olyannyira, hogy talán már milliárdos.","shortLead":"Tasnádi László 2016-ig Pintér Sándor belügyminiszter államtitkára volt, azóta belevetette magát az üzleti világba...","id":"202040_metal_shredder_tasnadi_kukazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9997f8-69d6-45c4-a4aa-5fb2733d0079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3586d2c-4134-4deb-b42b-af2351d52a7a","keywords":null,"link":"/360/202040_metal_shredder_tasnadi_kukazik","timestamp":"2020. október. 02. 12:00","title":"Már a vasat és a fémet is gyűjti a kommunista korszak kémelhárítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","shortLead":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","id":"20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17ae264-ffc4-4b91-ab2d-72996600e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","timestamp":"2020. október. 02. 07:43","title":"Tovább pusztít a tűz az Amazonas vidékén, Bolsonaro a civileket és a bennszülötteket okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges toalettet küld a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) a NASA. A titánból készült, emiatt dollármilliókat érő szerkezet nem csak hasznosabb, de kényelmesebb is, mint elődjei.","shortLead":"Különleges toalettet küld a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) a NASA. A titánból készült, emiatt dollármilliókat érő...","id":"20201002_ivoviz_vizelet_nasa_urvece_toalett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510e0d2e-72ea-4c74-aec3-068f398baa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c248f84-36a6-4e12-b181-6f7893e2bf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_ivoviz_vizelet_nasa_urvece_toalett","timestamp":"2020. október. 02. 19:33","title":"Ma este indul útnak a NASA új, és piszok drága űrvécéje, ami ivóvizet csinál a vizeletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitterezett is. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már...","id":"20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dae70-a27c-42fe-8071-b8acb404ddfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","timestamp":"2020. október. 03. 07:23","title":"Remdesivirrel kezelik Donald Trumpot, nincs szüksége oxigénre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az át nem vett gyorstesztek ügyében. A részletekről korábban a hvg.hu írt.","shortLead":"Szabó Tímea ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az át nem vett gyorstesztek ügyében. A részletekről korábban...","id":"20201002_parbeszed_lelegeztetogep_gyorsteszt_kulugyminiszterium_kulugy_pro_concept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde6486-29f4-40cf-a818-4f20d345fbcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_parbeszed_lelegeztetogep_gyorsteszt_kulugyminiszterium_kulugy_pro_concept","timestamp":"2020. október. 02. 16:16","title":"A hvg.hu cikke után feljelentést tesz a külügy által át nem vett tesztek miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterre kikerült lista közzétévője állítja, megtudta, hogy melyik új iPhone-ért mennyi pénzt kér majd az Apple.","shortLead":"Egy Twitterre kikerült lista közzétévője állítja, megtudta, hogy melyik új iPhone-ért mennyi pénzt kér majd az Apple.","id":"20201002_apple_iphone_12_csalad_arak_mennyibe_kerul_az_iphone_12_pletyka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3314340-1358-4911-a4fb-96684a44cdc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_apple_iphone_12_csalad_arak_mennyibe_kerul_az_iphone_12_pletyka","timestamp":"2020. október. 02. 13:33","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhetnek az iPhone 12-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.","shortLead":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada...","id":"20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c02b0-41b1-4c10-93fa-59eb3ff1f136","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. október. 03. 17:00","title":"A túlélésért küzdenek a boltosok Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","shortLead":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","id":"20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48196afd-2917-45e0-9be6-5733a0b54a27","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 10:06","title":"Kemenesi Gábor: Valószínűleg már korábban is megvolt a napi ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]