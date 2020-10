Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6a22-7287-4f54-a44f-74e385ec1710","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2020. október. 03. 14:43","title":"Szijjártó szerint szégyen, hogy Salvinit bíróság elé állítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f5b9c1-2975-472a-8b1c-4b2178331f46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kenzo Takada, a nevét viselő divatmárka alapítója 81 éves korában hunyt el egy francia kórházban. ","shortLead":"Kenzo Takada, a nevét viselő divatmárka alapítója 81 éves korában hunyt el egy francia kórházban. ","id":"20201004_Koronavirus_okozta_a_Takada_divatmarka_alapitojanak_a_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77f5b9c1-2975-472a-8b1c-4b2178331f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdbab1c-4ce7-4aff-acd8-6094c9c6c8d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Koronavirus_okozta_a_Takada_divatmarka_alapitojanak_a_halalat","timestamp":"2020. október. 04. 19:40","title":"Koronavírus okozta a híres japán divattervező Kenzo Takada halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piacelemző cég előrejelzése szerint 2021-ben nagy bumm várható az 5G-s mobilok piacán, de Európában csak lassan csökken majd az ilyen telefonok átlagára.","shortLead":"A Canalys piacelemző cég előrejelzése szerint 2021-ben nagy bumm várható az 5G-s mobilok piacán, de Európában csak...","id":"20201004_5g_okostelefon_mobiltelefon_canalys_piacelemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2eb18-343f-4e4f-99f6-64de77307b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_5g_okostelefon_mobiltelefon_canalys_piacelemzes","timestamp":"2020. október. 04. 08:03","title":"Önnek mikor lesz 5G-s telefonja? Nagy bumm várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan az esélye annak, hogy húsvétig minden felnőtt megkaphatja az oltást - idézte az MTI a brit The Times napilapot. A Times kormányzati forrásokra hivatkozva közölte a hírt. ","shortLead":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan...","id":"20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edb7558-a8d5-4dd8-a314-f2deb74fe6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","timestamp":"2020. október. 03. 14:20","title":"Esélyes, hogy húsvétig minden brit felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem jelentett veszélyt, a német hírportálokat idéző MTI szerint csekély mennyiségű robbanószert tartalmazott.","shortLead":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy...","id":"20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bca70f-468a-4ae4-ad3f-c0fadc775a54","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","timestamp":"2020. október. 03. 20:14","title":"Kiderült, hogy veszélytelen a szerkezet, amit a kölni vonaton találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","shortLead":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","id":"20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22462a54-0b4f-48da-8225-fefda5a4be88","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","timestamp":"2020. október. 03. 16:46","title":"Márki-Zay Péter elkérte Kocsis Máté számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50 pontos csomagot tett közzé a Magyar Nemzeti Bank a válságkezelésről; belengették a közmunkásbér megemelését. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50...","id":"20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a077e3-685e-4274-aabf-5e30e91f4e15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"És akkor a magyar kormány megsértődött egy rémes szóvicc miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","shortLead":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","id":"20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720b8bf-e7cf-4371-8051-e58b78425a58","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","timestamp":"2020. október. 04. 16:48","title":"Hétfőtől őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni kompok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]