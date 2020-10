Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","shortLead":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","id":"202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571c9d3-863d-414e-a920-89a8462ed211","keywords":null,"link":"/360/202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","timestamp":"2020. október. 05. 14:00","title":"A Facebookon már nincs ott, de 86 évesen is aktív a Tiszatáj nevezetes szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","id":"20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf84c731-0ab1-411a-996c-98124558a13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 04. 20:09","title":"13 milliós Volvót fogtak a rendőrök a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. 