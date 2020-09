Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában...","id":"20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01420b40-d686-4ced-b4ef-46def1633eab","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:05","title":"Közel háromezer új fertőzött van Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának felhasználásával a betegségeknek jobban ellenálló és magasabb húsminőséget biztosító állatok születhetnének, ami hatékonyabbá tehetné az élelmiszertermelést.","shortLead":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának...","id":"20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0048f101-66cf-4c63-9261-49ee4ebd7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:03","title":"Génszerkesztéssel hoznának létre állati \"szuperapákat\" kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek, hogy ez a jó irány. Matolcsy György új lakáshitelt talált ki, a főváros pedig új szintre emelte a biciklis kalandtúrákat. Megállhat a sertéshús árának emelkedése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek...","id":"20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9207cb-a9fc-4cbe-a7d8-c7e074be453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 20. 07:00","title":"És akkor kiderült: a magyaroknak a Balaton se a Riviéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5023d9de-f07c-4f9b-93b5-392325e8d38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank már két éve fellépett a pozsonyi székhelyű biztosítóval szemben.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank már két éve fellépett a pozsonyi székhelyű biztosítóval szemben.","id":"20200921_Felfuggesztette_NOVIS_Biztosito_szlovak_jegybank_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5023d9de-f07c-4f9b-93b5-392325e8d38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62583d-3e62-460c-a868-ff43d444486a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Felfuggesztette_NOVIS_Biztosito_szlovak_jegybank_MNB","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:41","title":"Felfüggesztette a NOVIS Biztosító termékeinek forgalmazását a szlovák jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","shortLead":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","id":"20200921_culinaris_szaraz_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a3ede-5261-48af-92f0-1ed86cb7320e","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_culinaris_szaraz_istvan","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:53","title":"Megvette a Culinarist Száraz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható élettartamra – állítják a rostocki Max Planck Demográfiai Kutatóintézet munkatársai. ","shortLead":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható...","id":"202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8309a073-39b6-4d1c-bb37-2b4f2221e4c2","keywords":null,"link":"/360/202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:30","title":"Átnézték 34 ország átutalásainak adatait, az eredmény: fontos a nagylelkűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-válság idején különösen aktuális az a kérdés, hogy egy vállalkozás hogyan optimalizálhatja adóterheit. A HVG Újrakezdés a válság után című kiadványában kínál tippeket.","shortLead":"A koronavírus-válság idején különösen aktuális az a kérdés, hogy egy vállalkozás hogyan optimalizálhatja adóterheit...","id":"20200921_adooptimalizalas_adotervezes_ujrakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b1c345-a7a1-4fb4-87a7-f695045ecbcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_adooptimalizalas_adotervezes_ujrakezdes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:05","title":"Csökkentené adóterheit? Van, amit szabad, és van, amit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi vagyunk az első olyan ország, amely csatlakozott egy nemzetközi, de alapvetően katonai légi szállítási projekthez – legalábbis a német fegyveres erők szerint. ","shortLead":"Mi vagyunk az első olyan ország, amely csatlakozott egy nemzetközi, de alapvetően katonai légi szállítási projekthez –...","id":"20200919_katonai_szallitogep_magyarorszag_a400m_mnau_nemet_fegyveres_erok_magyar_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0d41a3-860f-4530-91b3-f64d44e52c65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_katonai_szallitogep_magyarorszag_a400m_mnau_nemet_fegyveres_erok_magyar_honvedseg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:57","title":"Hatalmas katonai szállítógépeket vásárolhat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]