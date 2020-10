Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","shortLead":"Egyelőre nincs, ami megállítsa az esést, a forint szerdán dél előtt nem sokkal 363,5 eurón állt.","id":"20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eccd62a-5d38-43ca-b686-3cb7047bbd85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Tovabbra_is_zuhanorepulesben_a_forint","timestamp":"2020. október. 14. 12:06","title":"Továbbra is zuhanórepülésben a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint az ezredforduló előtti 20 évben. ","shortLead":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint...","id":"20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c425-a836-486e-8795-00fb9191c7e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","timestamp":"2020. október. 14. 10:58","title":"ENSZ: Milliók számára válhat élhetetlen pokollá a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","shortLead":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","id":"20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c064d-a76e-4f25-9eb2-b5872ea944ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","timestamp":"2020. október. 14. 17:58","title":"Áramszünetet, közlekedési nehézségeket okoz a Mátrában esett 14 centis hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti Filmintézet pályázatán. Hét nagyköltségvetésű tévéfilm kapott összesen 1,77 milliárd forintot.\r

","shortLead":"Többek között Tóth Barnabás, Zomborácz Virág, Pacskovszki József és Eperjes Károly pályázata nyert a Nemzeti...","id":"20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39493d8e-779a-4f11-a478-4aa9aeae634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb827ec8-93b9-40cb-85ab-9ae28b34f413","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Eperjes_Karoly_nyert_a_tevefilmgyartasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 13. 16:09","title":"Eperjes Károly is nyert pénzt tévéfilm gyártásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1733de-a188-47b1-b0c9-c1560a1f85c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben hírbe hozták a Windows beépített víruskergetőjét, hogy kártékony fájlokat tölthet le. Most pedig a Windows Update-ről hírlik, hogy rosszindulatú állományokat futtathat.","shortLead":"Nemrégiben hírbe hozták a Windows beépített víruskergetőjét, hogy kártékony fájlokat tölthet le. ","shortLead":"Van olyan ország, ahol 600 százalékkal nőtt a drága alkatrészek lopási statisztikája. ","id":"20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2850d6-61cb-4184-af4b-52f3b65b2bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Miert_lett_a_katalizatorlopas_ennyire_nepszeru","timestamp":"2020. október. 15. 10:23","title":"Miért lett a katalizátorlopás ennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]