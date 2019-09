Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed959611-ebf0-4174-b905-d0f1241c06f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190921_Negyes_karambol_volt_a_Budaorsi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed959611-ebf0-4174-b905-d0f1241c06f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49615b59-f44d-4ab9-911a-a3e5c1c627e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Negyes_karambol_volt_a_Budaorsi_uton","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:08","title":"Négyes karambol volt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha más volna a helyzet, úgy gondolják, megéri sokat fizetni egy iPhone-ért.","shortLead":"Míg sokan szívják a fogukat a csúcstelefonok lassan csillagászatinak mondható árai láttán, az Apple-rajongóknál mintha...","id":"20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b48e619-19cc-47ea-af0c-28915bb57a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_apple_iphone_11_pro_max_erdeklodes_elorendelesek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 17:03","title":"Régóta várt erre a hírre az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vártnál rosszabbul megy a diszkonthálózat, a Jack's.","shortLead":"A vártnál rosszabbul megy a diszkonthálózat, a Jack's.","id":"20190921_Nem_sikerul_a_Tesconak_megkapaszkodnia_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9da237-3c69-4a4f-a7c7-5b081bedd197","keywords":null,"link":"/kkv/20190921_Nem_sikerul_a_Tesconak_megkapaszkodnia_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:10","title":"A Tesco új, Lidl ellen indított diszkontja nem tudott megkapaszkodni az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28","c_author":"Harle Tamás","category":"360","description":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő pénzforrások ellenére miért nem mozdul előre a magyar futball?","shortLead":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő...","id":"201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4915dcb-a396-4020-8943-72b7823d722e","keywords":null,"link":"/360/201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:30","title":"Muszbek Mihály: Dönteni kell! Eredményes klubfutball vagy utánpótlásnevelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Görögországban. A most 65 éves gyanúsítottnak társa is volt, ő 18 évet ült.","shortLead":"Görögországban. A most 65 éves gyanúsítottnak társa is volt, ő 18 évet ült.","id":"20190922_gepelterites_gyanusitott_gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d55c1b-d405-49e3-a16f-6ac66d3b5583","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_gepelterites_gyanusitott_gorogorszag","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:02","title":"34 év után fogták el egy repülőgép-eltérítés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével maga alá gyűrte a külpolitikát, mert külügyminisztere nem szokott ellentmondani neki.","shortLead":"Több ügyben is nagyon összeveszett nemzetbiztonsági főtanácsadójával az amerikai elnök, aki John Bolton menesztésével...","id":"20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7233ff8-7d3c-437b-8272-87979075efe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04199027-e6c6-4f80-b05b-ce44d6fa8ca7","keywords":null,"link":"/360/20190922_Trump_meneszettte_a_tanacsadojat_aki_imadja_a_haborukat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"A héják héjájának kirúgása után Trumpnak egyedül kell kitalálnia, mit kezdjen Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pizzázásból hazatartó fiatalok ütköztek a kocsinak, melyben az ápolónő ült, ami ezután árokba hajtott, majd egy fának csapódott.","shortLead":"Pizzázásból hazatartó fiatalok ütköztek a kocsinak, melyben az ápolónő ült, ami ezután árokba hajtott, majd egy fának...","id":"20190922_140_elozes_mohacs_57_es_fout_apolono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d210f3d0-ea22-40b8-885b-a55ed04385ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_140_elozes_mohacs_57_es_fout_apolono","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:45","title":"140-nel lökték egy fának Mohácsnál a négygyerekes édesanyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","shortLead":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","id":"20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbbc88-9eb3-4941-82a4-a8954713cb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:29","title":"Sokkal olcsóbb lett a sárgarépa és a petrezselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]