Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag Sun Valley kódnéven fut a Microsoft egyik hangsúlyos projektje, amely alatt a Windows 10 teljes redizájnolását értik a cég dolgozói.","shortLead":"Állítólag Sun Valley kódnéven fut a Microsoft egyik hangsúlyos projektje, amely alatt a Windows 10 teljes...","id":"20201029_windows_10_kinezet_dizajn_sun_valley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3c129-13d4-4a2c-87d4-0acab823095c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_windows_10_kinezet_dizajn_sun_valley","timestamp":"2020. október. 29. 15:18","title":"Milyen rendszert használ? Teljesen új kinézetet kaphat jövőre a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","shortLead":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","id":"20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2c710-0b31-4c0c-b2ee-25e989878408","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","timestamp":"2020. október. 29. 21:48","title":"Európa-liga: Simán nyert a Milan, meglepetésre kikapott a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön, de Trump újraválasztási kampányát így is komolyan meglökheti a mostani jó adat.","shortLead":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön...","id":"20201029_usa_gdp_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db77e9-3cf7-4b37-bc4d-6e0d90f52e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_usa_gdp_novekedes","timestamp":"2020. október. 29. 14:31","title":"Soha nem nőtt még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ, megmarad a kevésbé nagy teljesítményű chipkészleteknél.","shortLead":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ...","id":"20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b236b417-1d04-4ba5-b77b-57b8e90138e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","timestamp":"2020. október. 30. 15:03","title":"Milyen erős processzor kerül az LG 2021-es telefonjaiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff6226e-5c2a-4e77-8865-5da70921a456","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó benzinmotorból sikerült előcsalogatni 275 eddig rejtőző lóerőt. ","shortLead":"A biturbó benzinmotorból sikerült előcsalogatni 275 eddig rejtőző lóerőt. ","id":"20201029_900_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_m5os_bmwben_gpower_hurricane_rr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ff6226e-5c2a-4e77-8865-5da70921a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d149f60-11a6-4b03-be0b-259bd8a05b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_900_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_m5os_bmwben_gpower_hurricane_rr","timestamp":"2020. október. 29. 09:21","title":"900 lóerő talán már elég lesz az új M5-ös BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a664b9f4-3340-426b-ba83-cfc7d136b7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","timestamp":"2020. október. 29. 05:12","title":"Ködös, borús, csapadékos lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","shortLead":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","id":"20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2195a5-54ae-4ac6-b87e-825e73510a98","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Macron: Franciaország támadás alatt áll ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort és pezsgőt vásárolt.","shortLead":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort...","id":"20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f6d9b-954c-4b5c-bc3f-5d8b61ceeff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2020. október. 30. 16:43","title":"Kabinetiroda: Üzleti ajándéknak vett 36 ezer forintos bort Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]