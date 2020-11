Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e1694fe-b46b-4f44-8ccb-5ae8579ca1a7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az örökmozgó miniszter titkosügynököket és szuperhősöket megszégyenítő eszközöket is bevet, hogy odaérjen minden programjára. De miért láttak nemrég a Dunán egy periszkópot felbukkanni Dunakeszinél? ","shortLead":"Az örökmozgó miniszter titkosügynököket és szuperhősöket megszégyenítő eszközöket is bevet, hogy odaérjen minden...","id":"20201109_Duma_Aktual_A_nevem_Arto_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e1694fe-b46b-4f44-8ccb-5ae8579ca1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ac721-cb0a-44b1-8bff-b7de0e05977a","keywords":null,"link":"/360/20201109_Duma_Aktual_A_nevem_Arto_Szijjarto","timestamp":"2020. november. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: A nevem Ártó. Szíjjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt gyűjteni az illetékes hatóságok.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681bfa8-d6a4-4493-8e95-a8f1aa1c8878","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 09. 14:44","title":"A magyar küldöttség miatt zárták be a kambodzsai főváros iskoláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina.","shortLead":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen...","id":"20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639ababd-640a-4e2b-b178-407eec0ab221","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","timestamp":"2020. november. 09. 13:17","title":"A Pfizer állítja: 90%-os védelmet nyújt a védőoltása a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","shortLead":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","id":"20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be02c9e8-4d45-4ed4-bd73-924cbd080205","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","timestamp":"2020. november. 09. 20:50","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368636f-845e-48aa-98a1-d9bc7f20d7dc","keywords":null,"link":"/elet/20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Kisebb elváltozásokat találtak Majka tüdején, a rapper egy ideig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna, hogy az iskolák saját hatáskörben is dönthessenek az online oktatás bevezetéséről. ","shortLead":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna...","id":"20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46b2fbf-4cfc-4ed4-84a6-2056154543e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 12:09","title":"Pedagógus Kar elnöke: Jobb lett volna az iskolákra bízni, de ezeket a döntéseket el tudom fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5728e352-b818-40a0-97ac-11d65efdd954","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szamárpingvin (Pygoscelis papua) valójában nem egy, hanem négy külön faj – állapították meg genetikai vizsgálattal brit kutatók, akik szerint az eredményeik segíteni fogják az állatok megóvását.","shortLead":"A szamárpingvin (Pygoscelis papua) valójában nem egy, hanem négy külön faj – állapították meg genetikai vizsgálattal...","id":"20201108_szamarpingvinek_genetikaja_negy_kulonbozo_faj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5728e352-b818-40a0-97ac-11d65efdd954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398758c-3225-4d8e-b6b2-81771fa816fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_szamarpingvinek_genetikaja_negy_kulonbozo_faj","timestamp":"2020. november. 08. 18:03","title":"Egy fajnak hitték az összes egyedet, aztán kiderült, hogy valójában négy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8","c_author":"Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Balla István - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való tekintettel most minden filmet online nézhet meg a közönség. Az esemény 12 napig tart, és elég erős a felhozatal. A legaktuálisabb film a vuhani karantén 76 napját bemutató alkotás, a legkíméletlenebb a másik iránti elkötelezettség kérdéséről az Alzheimer-kór tükrében beszélő magyar film. Igazi kockázatvállalás a Csecsenföldön üldözött melegek sorsát követő HBO-dokumentumfilm, és még egy rajzfilmben elmesélt sztori, illetve Aj Vejvej filmje is a listánkra került. Minikritikáink következnek.","shortLead":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való...","id":"20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5f5ff8-6004-4ff6-ba57-5fdbbf75618f","keywords":null,"link":"/kultura/20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. november. 08. 20:00","title":"„Feketén tátongó űrként hiányzik 43 ember” – szerintünk ezek az idei Verzió legjobb filmjei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]