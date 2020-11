Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","shortLead":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","id":"20201110_nizza_gazolas_terror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d0d2d-a631-4ccf-a275-27f48b3f8b11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_nizza_gazolas_terror","timestamp":"2020. november. 10. 19:13","title":"Nyolcan állnak bíróság elé a 2016-os nizzai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyzetet teremtett Orbán felsőoktatással kapcsolatos járványügyi bejelentése.","shortLead":"Új helyzetet teremtett Orbán felsőoktatással kapcsolatos járványügyi bejelentése.","id":"20201110_szfe_hok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc5d65e-bee9-4436-ba82-98f325eb2324","keywords":null,"link":"/elet/20201110_szfe_hok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 08:10","title":"SZFE HÖK: Gondolkodunk az ellenállás folytatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg brit kutatók. ","shortLead":"Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg...","id":"202045_korlatozott_reklamido_egeszseges_vizvalaszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fec4fe-7dd8-4b13-b2d2-25421e832ab5","keywords":null,"link":"/360/202045_korlatozott_reklamido_egeszseges_vizvalaszto","timestamp":"2020. november. 09. 12:15","title":"Kevésbé híznának el a gyerekek, ha nem látnának reklámokat egészségtelen ételekről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra építenek.","shortLead":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra...","id":"20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef2168a-47c2-40cb-a9f8-b505fd76ee21","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:12","title":"Több irodáját is bezárja az egyik legnagyobb magyar utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","shortLead":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","id":"20201110_schonherz_kollegium_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784a251e-3277-4207-a23f-5e4485e8d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_schonherz_kollegium_bezaras","timestamp":"2020. november. 10. 17:41","title":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","shortLead":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","id":"20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b4d5d-b8a6-41b3-8c33-4378571f259f","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","timestamp":"2020. november. 09. 19:36","title":"Trump kirúgta a védelmi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ec6596-6297-4d2c-b9b2-9f2130a0392e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letesztelték volna a gimnázium összes diákját és tanárát, de a digitális tanrendre átállás miatt megszakadtak a mintavételek.\r

","shortLead":"Letesztelték volna a gimnázium összes diákját és tanárát, de a digitális tanrendre átállás miatt megszakadtak...","id":"20201110_Koronavirus_fertozes_obudai_Korosi_Csoma_Sandor_gimnazium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ec6596-6297-4d2c-b9b2-9f2130a0392e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3332666-5b3a-4fde-a738-d97480c6e690","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Koronavirus_fertozes_obudai_Korosi_Csoma_Sandor_gimnazium","timestamp":"2020. november. 10. 10:17","title":"Hat fertőzöttről tudni az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376bd8e2-1277-4b00-b78e-b34db31cf810","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Barack Obama volt alelnöke a női Obamaként emlegetett politikust választotta alelnökjelöltjének, amikor augusztusban Kamala Harris kaliforniai szenátor mellett döntött. Mostani győzelmükkel megnőttek Harris esélyei arra, hogy az első nő legyen az USA elnöki posztján. Három hónapja megjelent portrécikkünket közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"Barack Obama volt alelnöke a női Obamaként emlegetett politikust választotta alelnökjelöltjének, amikor augusztusban...","id":"20200812_Nehez_napok_ejszakai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376bd8e2-1277-4b00-b78e-b34db31cf810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c910f83-2bae-480e-bf72-edfbe072c6f3","keywords":null,"link":"/360/20200812_Nehez_napok_ejszakai","timestamp":"2020. november. 09. 13:15","title":"Joe Biden győzelme megnyithatja az utat az első amerikai elnöknő előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]