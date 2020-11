Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","shortLead":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","id":"20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe9f828-69f3-4fba-87ab-627106ce6a1e","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 12. 15:46","title":"A gemenci kirándulásnak lőttek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yale Egyetem kutatói felfedeztek egy fehérjét, amely segít megvédeni a gazdaszervezetet a kullancscsípés terjesztette fertőzéstől, a Lyme-kórtól. Felfedezésük segíti a betegség diagnosztizálását és kezelését.","shortLead":"A Yale Egyetem kutatói felfedeztek egy fehérjét, amely segít megvédeni a gazdaszervezetet a kullancscsípés terjesztette...","id":"20201113_lyme_kor_feherje_borrelia_burgdorferi_pglyrp_1_protein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7777599-bb34-4e2f-9d19-7215f17cf6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_lyme_kor_feherje_borrelia_burgdorferi_pglyrp_1_protein","timestamp":"2020. november. 13. 16:10","title":"Találtak egy fehérjét, ami megvédheti az embert a Lyme-kórtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d7e6f-12cd-45ca-9b31-48f9f1d6ca8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak ezen a héten több mint 100 menekült fulladt a Földközi-tengerbe, miközben Európába próbált jutni.","shortLead":"Csak ezen a héten több mint 100 menekült fulladt a Földközi-tengerbe, miközben Európába próbált jutni.","id":"20201113_menekultekkel_teli_csonak_sullyedt_el_20_ember_megfulladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8d7e6f-12cd-45ca-9b31-48f9f1d6ca8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324b4f1-ef0a-48e3-bdea-21c5a7d56a74","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_menekultekkel_teli_csonak_sullyedt_el_20_ember_megfulladt","timestamp":"2020. november. 13. 19:31","title":"Elsüllyedt egy menekültekkel teli csónak, legkevesebb 20 ember fulladt vízbe Líbiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van ahol átcsoportosítások, máshol a fertőzés miatt kieső ápolok vagy az eszközhiány nehezíti az ellátást.","shortLead":"Van ahol átcsoportosítások, máshol a fertőzés miatt kieső ápolok vagy az eszközhiány nehezíti az ellátást.","id":"20201112_Pecs_Gyor_intenziv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cea9f28-0235-4be6-bd9c-4758faaf53ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Pecs_Gyor_intenziv","timestamp":"2020. november. 12. 18:18","title":"Nehezen jön össze a szükséges szakorvosi létszám több vidéki intenzív osztályon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első megállóját Floridában építik meg.","shortLead":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első...","id":"20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28e7601-220a-4073-ae8e-3780398b5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","timestamp":"2020. november. 12. 08:33","title":"Már építik a megállót, ahonnan utasokat visz majd a 300 km/h-val repesztő légi taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","shortLead":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","id":"20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce6be8-506c-406f-9813-eea72da9ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","timestamp":"2020. november. 12. 21:20","title":"Lopott autóval karambolozott egy 17 éves fiú Salgótarjánban, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcc87b-d36b-48d9-9337-1244e1e2aebb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az üzletlánc emellett 35 millió forinttal támogatja a NANE munkáját.","shortLead":"Az üzletlánc emellett 35 millió forinttal támogatja a NANE munkáját.","id":"20201112_ikea_nane_csaladon_beluli_eroszak_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efcc87b-d36b-48d9-9337-1244e1e2aebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84da7e31-2067-4f11-b08f-746eb06a6754","keywords":null,"link":"/elet/20201112_ikea_nane_csaladon_beluli_eroszak_kampany","timestamp":"2020. november. 12. 19:34","title":"A családon belüli erőszak ellen indított kampányt az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2987c-5f0e-46f4-9459-934d1f017cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_Gulyas_szigoritas_zaras_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d2987c-5f0e-46f4-9459-934d1f017cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aad76b-45c3-4670-944f-572443316797","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Gulyas_szigoritas_zaras_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 11:39","title":"Gulyás: A választási törvény módosításának nincs köze az ellenzéki pártokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]