[{"available":true,"c_guid":"bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal korábban. Ma éjjeltől már katonák is fognak járőrözni az utcákon, rendőrökkel közösen.","shortLead":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal...","id":"20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638168f2-4361-400d-a95d-4c6532ea8b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 19:39","title":"Orbán: Most már 99,99 százalék, hogy az egészségügy túléli a pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcc87b-d36b-48d9-9337-1244e1e2aebb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az üzletlánc emellett 35 millió forinttal támogatja a NANE munkáját.","shortLead":"Az üzletlánc emellett 35 millió forinttal támogatja a NANE munkáját.","id":"20201112_ikea_nane_csaladon_beluli_eroszak_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5efcc87b-d36b-48d9-9337-1244e1e2aebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84da7e31-2067-4f11-b08f-746eb06a6754","keywords":null,"link":"/elet/20201112_ikea_nane_csaladon_beluli_eroszak_kampany","timestamp":"2020. november. 12. 19:34","title":"A családon belüli erőszak ellen indított kampányt az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","shortLead":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","id":"20201112_eger_idosotthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61d7f2-7411-4fd8-b7af-0a4f91064ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_eger_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:15","title":"Többen megfertőződtek egy egri idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce5dea3-5d51-40b3-a0f5-bf3c6c1b6880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az Exynos 1080-as processzorral készül a 2021-es esztendőre, ami a cég első olyan chipje, ami az 5 nm-es gyártási technológiával készül.","shortLead":"A Samsung az Exynos 1080-as processzorral készül a 2021-es esztendőre, ami a cég első olyan chipje, ami az 5 nm-es...","id":"20201112_samsung_exynos_1080_mobilos_processzor_5nm_gyartasi_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5dea3-5d51-40b3-a0f5-bf3c6c1b6880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a5bc60-35dd-4f42-b76f-d0798fc0b595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_samsung_exynos_1080_mobilos_processzor_5nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2020. november. 12. 16:33","title":"Jön a Samsung az új processzora, ezt kapja meg több androidos csúcsmobil is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői azonban most nem a leginkább megszokott állatok, az egér vagy a majom, hanem a tevefélék. Bevetésükkel nagyságrendekkel olcsóbban lehetne gyártani a gyógyszereket.","shortLead":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői...","id":"20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a695f-2a6f-4557-ae10-cfccdf05daaf","keywords":null,"link":"/360/20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 12. 19:00","title":"Lámákban és alpakákban lehet a Covid elleni Szent Grál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b8ff65-1259-459d-a41d-a2700ff44fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dave Grohl egy kislányt kért fel, hogy doboljon az együttesben, amikor legközelebb Nagy-Britanniába látogatnak.","shortLead":"Dave Grohl egy kislányt kért fel, hogy doboljon az együttesben, amikor legközelebb Nagy-Britanniába látogatnak.","id":"20201111_Tizeves_dobosa_lesz_a_Foo_Fightersnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55b8ff65-1259-459d-a41d-a2700ff44fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de94bf-b62b-4a4c-9e1b-237dd76cfb72","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_Tizeves_dobosa_lesz_a_Foo_Fightersnek","timestamp":"2020. november. 11. 10:18","title":"Tízéves dobosa lesz a Foo Fightersnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a379133f-6a9c-4ad2-82a5-6c48d2bb9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cikkünkből letölthető a dokumentum.","shortLead":"Cikkünkből letölthető a dokumentum.","id":"20201111_munkaltatoi_igazolas_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a379133f-6a9c-4ad2-82a5-6c48d2bb9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd3e22c-8319-44ad-a220-9cf6f81cd3b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_munkaltatoi_igazolas_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 09:54","title":"Innen letöltheti a munkáltatói igazolást, amellyel a kijárási tilalom alatt is közlekedhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség. A csalást kiötlő első rendű vádlott az apján keresztül keresett közel ötvenmillió forintot.","shortLead":"Négyen követtek el több tízmillió forintos gazdasági csalást, ellenük emelt most vádat a Heves Megyei Főügyészség...","id":"20201112_vesztegetes_csalas_heves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f960a-7815-48ea-888d-10597cd9b611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vesztegetes_csalas_heves","timestamp":"2020. november. 12. 12:57","title":"89 éves apját használta strómannak egy hevesi férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]