Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","shortLead":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","id":"20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8842e986-d12a-4d86-a890-d42e90f3a0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","timestamp":"2020. december. 20. 20:25","title":"Megalázónak tartották és visszaadták a 10 ezer forintos jutalmat a csepregi otthon dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc8a6d-faee-4105-8b6b-293c4bc97918","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ijesztő figyelmeztetést tett közzé az Avast biztonsági cég: Chrome- és Edge-bővítmények tartalmaznak rosszindulatú kódokat, és már több mint hárommillió gyanútlan felhasználó telepítette ezeket.","shortLead":"Ijesztő figyelmeztetést tett közzé az Avast biztonsági cég: Chrome- és Edge-bővítmények tartalmaznak rosszindulatú...","id":"2020122_avast_veszelyes_chrome_es_edge_bovitmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bc8a6d-faee-4105-8b6b-293c4bc97918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ab13d-72ed-4ac7-a3f9-8abb58251547","keywords":null,"link":"/tudomany/2020122_avast_veszelyes_chrome_es_edge_bovitmenyek","timestamp":"2020. december. 22. 09:03","title":"Találtak 28 bővítményt, amit nagyon nem kellett volna letölteni a Chrome-hoz, Edge-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04924f50-75f0-4be2-99fc-5d9fcdffad7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén és hétfőn újabb részletek derültek ki a 2021-től igényelhető lakásfelújítási támogatásról, illetve egy ahhoz kapcsolódó hitelkonstrukcióról. A Bank360.hu elemzői öt olyan helyzetet vettek górcső aló, amelyek meghiúsíthatják a támogatás igénybevételét. ","shortLead":"A hétvégén és hétfőn újabb részletek derültek ki a 2021-től igényelhető lakásfelújítási támogatásról, illetve egy ahhoz...","id":"20201221_Ezen_az_5_buktaton_mulhat_a_lakasfelujitasi_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04924f50-75f0-4be2-99fc-5d9fcdffad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be38ac97-7456-4c3f-9377-b26398fea3e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Ezen_az_5_buktaton_mulhat_a_lakasfelujitasi_tamogatas","timestamp":"2020. december. 21. 15:08","title":"Ezen az 5 buktatón is múlhat a lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","shortLead":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","id":"20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309a7848-05f6-4e1e-90f0-f8a7147875a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 16:05","title":"Beperli az NNK-t a TASZ, amiért nem adja ki a magyar járványadatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","shortLead":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","id":"20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77c932a-b319-4eb2-8a53-272bf4fd327b","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","timestamp":"2020. december. 20. 13:20","title":"Infektológus: Ne az átlagember válasszon a vakcinák közül, hanem az orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","shortLead":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","id":"20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb522ae-bacf-42d3-983b-1ccc9c119515","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","timestamp":"2020. december. 22. 08:45","title":"Huszonkét tanár döntött úgy, hogy nem indít osztályt jövőre az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három miniszteri tárcának is magyar vezetője lesz, a pártnak 12 államtitkári és egy helyettes államtitkári tisztség is jut.","shortLead":"Három miniszteri tárcának is magyar vezetője lesz, a pártnak 12 államtitkári és egy helyettes államtitkári tisztség is...","id":"20201221_rmdsz_kelemen_hunor_miniszterelnok_helyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511d9729-34ac-47e2-9a71-9d43cfae4e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1296e48-20c8-47f4-932a-fb8c91ef695f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_rmdsz_kelemen_hunor_miniszterelnok_helyettes","timestamp":"2020. december. 21. 21:04","title":"Az RMDSZ Kelemen Hunort jelöli miniszterelnök-helyettesnek a román kormányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","shortLead":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","id":"20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532bbea1-8956-496b-86e3-83ae2f03a9b6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. december. 21. 14:28","title":"A hegymászók ruháiból kioldódó vegyületek szennyezik a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]