Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 26 éves férfit pénteken este ébresztették fel az altatásból - hangzott el az M1 aktuális csatorna szombat reggeli Híradójában. A rendőr járőrtársát, a 23 éves őrmesternőt már kiengedték a kórházból.\r

\r

","shortLead":"A 26 éves férfit pénteken este ébresztették fel az altatásból - hangzott el az M1 aktuális csatorna szombat reggeli...","id":"20201226_A_megkeselt_rendor_allapota_stabil_de_meg_nincs_tul_a_nehezen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26985b-e393-450b-86bc-e42b5f39e1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_A_megkeselt_rendor_allapota_stabil_de_meg_nincs_tul_a_nehezen","timestamp":"2020. december. 26. 08:18","title":"A megkéselt rendőr állapota stabil, de még \"nincs túl a nehezén\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098c889a-9b1e-4ffe-a67a-95d0b3ee439c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp az Egyesült Királyságban tették le a Magyarországon is népszerű program alapjait.","shortLead":"Épp az Egyesült Királyságban tették le a Magyarországon is népszerű program alapjait.","id":"20201225_erasmus_brexit_tanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098c889a-9b1e-4ffe-a67a-95d0b3ee439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb2556-9786-4e46-b26b-cbf5e1eed592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_erasmus_brexit_tanulas","timestamp":"2020. december. 25. 15:03","title":"Kilép az Erasmusból az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","id":"20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe63059-e2fd-4b70-a71a-bd4c60effb05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","timestamp":"2020. december. 25. 06:41","title":"Időkapszula: íme egy 1800 kilométert futott 18 éves középmotoros Renault Clio V6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","shortLead":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","id":"20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4869081-3309-4571-815c-960552e3c342","keywords":null,"link":"/elet/20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","timestamp":"2020. december. 25. 09:29","title":"Karján a legkisebb unokájával kívánt boldog karácsonyt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Putyinon kívül újrázott Sebastian Kurz osztrák kancellár, Szlovákiában viszont lapátra tették Robert Ficót. Harry herceg szakított a brit királyi családdal, dél-koreai film nyert Oscart.","shortLead":"Putyinon kívül újrázott Sebastian Kurz osztrák kancellár, Szlovákiában viszont lapátra tették Robert Ficót. Harry...","id":"202051_januar_3_szulejmani_likvidalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aca4295-12ce-4cca-a32e-a8e7ad1342c7","keywords":null,"link":"/360/202051_januar_3_szulejmani_likvidalasa","timestamp":"2020. december. 25. 13:30","title":"Putyin jól kezdte az évet, Merkeléknél állt a bál – Világ 2020, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem első hullámában: szombaton a vakcina szállításával segített a katasztrófavédelmi hatóságnak – áll a cég közleményében.\r

","shortLead":"A LINDE GÁZ Magyarország Zrt. nemzeti létfontosságú vállalatként kiemelt szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelem...","id":"20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22767-9a71-430f-a97a-80174aad86ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae23b0da-0e36-494c-8fe3-4302515b502b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_Linde_szallitotta_a_szombaton_erkezett_elso_COVID_vakcinakat","timestamp":"2020. december. 26. 16:41","title":"A Linde szállította a szombaton érkezett első COVID -akcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","shortLead":"Az ország egy nagyon is részén akár eső nélküli hó is érkezhet.","id":"20201225_idojaras_december25","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7eead-00f5-43e0-8372-6dad899df837","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_idojaras_december25","timestamp":"2020. december. 25. 19:59","title":"Szombaton főleg havas esőre lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény faluban sokan az álomkarácsonyt gyászolják, a hajléktalanok felé pedig ilyenkor több figyelem irányul, de ez elmúlik az ünnepek elteltével. Szociális dolgozókkal beszélgettünk az ünnep alkalmából arról, hogyan dolgoznak karácsonykor, és mi motiválja őket a sokszor alulértékelt területen.","shortLead":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény...","id":"20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cabc79-ca66-47dd-9ff8-f260d5b9c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2020. december. 26. 07:00","title":"Az álomszerű karácsony elgyászolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]