[{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","shortLead":"Csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták lehetnek nyitva.","id":"20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbabaead-d609-4143-ac10-98e6705a1d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_szlovenia_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 20:57","title":"Szlovéniában másfél hétre bezártak a nem létfontosságú cikkeket árusító üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megyék közül már nem Győr-Moson-Sopron, hanem Pest a legdrágább. Itt 406 ezer forintos négyzetméter-átlagárral kell számolni.","shortLead":"A megyék közül már nem Győr-Moson-Sopron, hanem Pest a legdrágább. Itt 406 ezer forintos négyzetméter-átlagárral kell...","id":"20201225_ingatlanpiac_lakasarak_lakaspiac_elado_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a62b34-6bc9-4293-9c81-10b3b958981b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_ingatlanpiac_lakasarak_lakaspiac_elado_lakasok","timestamp":"2020. december. 25. 13:00","title":"Az olcsóbb kerületek drágultak, a belvárosban lejjebb mentek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de50462-1445-4f43-8982-4fa18f70c57b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt. Onnan rendőrségi felvezetéssel viszik tovább.\r

","shortLead":"Az arabgyűlöletüket nyíltan vállaló ultráiról elhíresült Beitar Jerusalem futballklub felét megvette egy arab sejk...","id":"20201226_Arab_tulajdonost_kap_a_rasszista_szurkoloirol_hirhedt_izraeli_futballklub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92109c0d-7ed1-4a43-bacc-3c9f8c35f32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e17d6f-f51e-4016-9390-979644d28f17","keywords":null,"link":"/360/20201226_Arab_tulajdonost_kap_a_rasszista_szurkoloirol_hirhedt_izraeli_futballklub","timestamp":"2020. december. 26. 16:00","title":"Arab tulajdonost kapott a rasszista szurkolóiról hírhedt izraeli futballklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról lelógva végezné a feladatát, egy másik a lakásban követné tulajdonosát","shortLead":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról...","id":"20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a83e476-d954-4709-8cd5-4e88bc009f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","timestamp":"2020. december. 26. 08:03","title":"Plafonról lelógó házi robot: mosogat, elpakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]