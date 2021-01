Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"396149e2-f4b2-47f4-9967-531e42c12c7d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tenger alatti hőforrásokhoz köthető – a többi között kagylók, rákok, tengeri sünök és más sós vízi őslények alkotta – ökoszisztémát azonosítottak a Mecsek mintegy 132 millió éves rétegeiben a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és az Oslói Egyetem kutatói.","shortLead":"Tenger alatti hőforrásokhoz köthető – a többi között kagylók, rákok, tengeri sünök és más sós vízi őslények alkotta –...","id":"20210104_pecsi_tudomanyegyetem_mecsek_kutatas_fosszilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=396149e2-f4b2-47f4-9967-531e42c12c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b7c98-b572-4be5-be3f-0f64e5a6fca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_pecsi_tudomanyegyetem_mecsek_kutatas_fosszilia","timestamp":"2021. január. 04. 20:03","title":"Szenzációs leletre bukkantak a Pécsi Tudományegyetem kutatói a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","shortLead":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","id":"20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eb4b04-c91d-4edf-9c44-7798ad08875d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"Így gyorsul egymás ellen hét generáció Porsche 911 Turbo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után, hiába a vámmentesség. A nagyok azonban kitartanak, és áremelkedést jövendölnek, mert több lesz a papírmunka, és lassúbb az ügyintézés.","shortLead":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után...","id":"20210104_brexit_fuvarozas_waberers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf7aec-699a-4832-ab30-85e4ea43c633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_brexit_fuvarozas_waberers","timestamp":"2021. január. 04. 14:20","title":"Rengeteg a bizonytalanság, az viszont biztos, hogy áremelést hoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb83a6d6-b37a-4a48-9061-56cd839188cb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elutasította a VIII. kerületi önkormányzat évek óta átalakítás alatt álló káptalanfüredi gyermeküdülője átadási határidejének meghosszabbítását, és az állami támogatás visszafizetését követeli az ellenzéki vezetésű Józsefvárostól. Szabó Tünde tavaly nyáron még jóváhagyta ezeket a kéréseket. Pikó András polgármester szerint a lépéssel a gyerekeken áll bosszút a Fidesz.","shortLead":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elutasította a VIII. kerületi önkormányzat évek óta átalakítás alatt álló...","id":"20210105_jozsefvaros_kaptalanfured_gyermekudulo_szabo_tunde_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb83a6d6-b37a-4a48-9061-56cd839188cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7d70a-86f4-462c-b95d-3cf6e382d8a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_jozsefvaros_kaptalanfured_gyermekudulo_szabo_tunde_piko_andras","timestamp":"2021. január. 05. 17:27","title":"Megtorpedózta az állam a józsefvárosi gyermektábor évek óta húzódó befejezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más tészta: a redmondi óriás a Windows 10 megfiatalítására keres alkalmas munkavállalókat.","shortLead":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más...","id":"20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc1856-e4ef-431a-a97f-55c21e6bcf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet a Windows 10-ben, a Microsoft teljes átalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","shortLead":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","id":"20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd912e42-b802-4fc8-bed7-6dfbf998559e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","timestamp":"2021. január. 05. 16:51","title":"Rákos betegeinek 650 ezer dolláros tartozását engedte el egy amerikai onkológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","shortLead":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","id":"20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06afe73-37bb-4e4e-b40d-2a9bb734c9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","timestamp":"2021. január. 04. 12:20","title":"Szemétből épült illegális út Érd és Sóskút között, ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]