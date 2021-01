Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt távolítsanak el a hatalomból másfél héttel az előtt, hogy lejárna a mandátuma, még így is váratlanul extrém lezárása ennek a négy évnek. Összegyűjtöttük, mik az alkotmányos lehetőségek Trump elmozdítására, milyenek ezeknek az esélyei, és mi várhat az Egyesült Államokra a következő napokban, ha Mike Pence lenne az elnök, vagy ha Trump maradna.","shortLead":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt...","id":"20210111_trump_pence_usa_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0c083-e80d-4e8a-9666-8f5c352a136c","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_trump_pence_usa_impeachment","timestamp":"2021. január. 11. 14:05","title":"Hogyan mozdíthatják el Trumpot, és mi történne, ha Mike Pence lenne az amerikai elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat okosítanák fel.","shortLead":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat...","id":"20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9995231-adf7-4153-ba3a-6e8a4c9c8cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","timestamp":"2021. január. 11. 16:03","title":"Hangszóró a hűtőn, kamera a porszívón: új okoseszközök jöttek a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves költségvetése egyébként meghaladta a 350 milliárdot, 2021-ben pedig további 270 milliárd forintot fordít a kormány a programra.","shortLead":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves...","id":"20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0158c-44c3-42f0-b583-93c37f1a1554","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Hiába a százmilliárdok, a Magyar Falu Program ellenére is fogy a falvak népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","shortLead":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","id":"20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6251fd5a-a6ef-479f-a938-3b1c79517a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","timestamp":"2021. január. 11. 05:55","title":"Szlávik János: A harmadik hullámot csak a korlátozások tudják megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje, Deák Kristóf első egész estés munkája vagy a látens rasszizmusról szóló magyar produkció. 2020 igencsak kiéheztetett bennünket a klassz filmélményekre, idén talán jól is lakhatunk. A hvg.hu idei nagy filmajánlója. ","shortLead":"Peter Jackson Beatlesről szóló dokumentumfilmje, az új Top Gun, egy magyar kísértetfilm, Enyedi Ildikó szerelmesfilmje...","id":"20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383602b-bfbf-4ebd-bbdb-66782e340d62","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_2021_filmek_filmipar_bemutatok_premierek","timestamp":"2021. január. 11. 20:00","title":"Enyedi Ildikó új filmjével, Tony Sopranóval és a Mátrixszal éled újra a filmipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmesek mehetnek a Duna Televízió egykori székházába, míg az adminisztráció az Infóparkba kerülhet.","shortLead":"A filmesek mehetnek a Duna Televízió egykori székházába, míg az adminisztráció az Infóparkba kerülhet.","id":"20210111_szfe_duna_televizio_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83e486b-1ea7-4deb-9f05-c83cd8764531","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_szfe_duna_televizio_epulet","timestamp":"2021. január. 11. 19:03","title":"RTL: szétszórják a fővárosban a színművészeti egyetem oktatási helyszíneit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dél-Ázsiában a legmagasabb a légszennyezettség és a vetélések száma is, így a tudósok a kettő közötti összefüggést vizsgálták. ","shortLead":"Dél-Ázsiában a legmagasabb a légszennyezettség és a vetélések száma is, így a tudósok a kettő közötti összefüggést...","id":"20210111_Veteleshez_is_vezethet_a_szennyezett_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e49ee17-1329-4a61-b756-706599611545","keywords":null,"link":"/zhvg/20210111_Veteleshez_is_vezethet_a_szennyezett_levego","timestamp":"2021. január. 11. 11:01","title":"Vetéléshez is vezethet a szennyezett levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","shortLead":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","id":"20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbbfa73-bd54-46c1-8aae-b3b8eab5f080","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","timestamp":"2021. január. 11. 06:45","title":"Figyelmeztetést adott ki a Jófogás: semmiképp ne nyissa meg, ha ilyen üzenetet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]