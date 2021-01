Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af5b90a4-bd76-4df6-be71-0d7a656f5606","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Izgalmas végjátékban egy góllal győztek Lékai Mátéék. ","shortLead":"Izgalmas végjátékban egy góllal győztek Lékai Mátéék. ","id":"20210119_kezilabda_vb_magyar_valogatott_nemetorszag_tovabbjutas_kozepdonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5b90a4-bd76-4df6-be71-0d7a656f5606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d7342b-543c-4c40-9999-bdd5053457fc","keywords":null,"link":"/sport/20210119_kezilabda_vb_magyar_valogatott_nemetorszag_tovabbjutas_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 19. 22:14","title":"Kézilabda-vb: legyőzték a németeket, maximális pontszámmal jutottak tovább a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cukrász péniszeket is formázott az édességekre, az egyiptomi hatóságok viszont nem voltak vevők tréfára.","shortLead":"A cukrász péniszeket is formázott az édességekre, az egyiptomi hatóságok viszont nem voltak vevők tréfára.","id":"20210119_illetlen_sutik_egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ee5e7-a89a-4932-9d16-679a482ab8b2","keywords":null,"link":"/elet/20210119_illetlen_sutik_egyiptomban","timestamp":"2021. január. 19. 17:21","title":"„Illetlen” sütik miatt tartóztattak le egy egyiptomi cukrászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","shortLead":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","id":"20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0f7603-88b1-4525-8c73-176ec705501f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 16:05","title":"A kormány egyelőre nem gondolkodik az idősek vásárlási sávjának visszaállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt. A Meseország mindenkié című könyv elleni fogyasztóvédelmi határozat érthetetlen, annak értelmében akár Shakespeare-re, a Grimm-mesékre, a Dekameronra és a világirodalom 70 százalékára címkéket kellene ragasztani – mondják a lapunk által megkérdezett szakértők.","shortLead":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt...","id":"20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59cb2-50ef-4cc2-a5ce-57a758b2d9cb","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","timestamp":"2021. január. 20. 06:30","title":"Meseország-ügy: Ilyen erővel vicces fiatalok feljelenthetnék a Macbethet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Asus egy plusz kijelzőt tett a legújabb ROG Phone hátlapjára, amin keresztül értesítéseket tud megjeleníteni a készülék.","shortLead":"A jelek szerint az Asus egy plusz kijelzőt tett a legújabb ROG Phone hátlapjára, amin keresztül értesítéseket tud...","id":"20210119_asus_rog_phone_4_rog_phone_5_kiszivargott_video_hands_on_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffc9dd8-8cd0-4c0e-8691-35aa3509eab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_asus_rog_phone_4_rog_phone_5_kiszivargott_video_hands_on_video","timestamp":"2021. január. 19. 17:03","title":"Már videón is látni az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilját, a ROG Phone 4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi – és drága – slágerterméknek számítanak az Apple saját lapkakészletével (M1) szerelt gépei, azonban a felhasználók egy kellemetlenséggel találkoztak, amikor a komputerhez ultraszéles monitort csatlakoztattak. Az Apple elismerte a problémát, és javítást ígér.","shortLead":"Igazi – és drága – slágerterméknek számítanak az Apple saját lapkakészletével (M1) szerelt gépei, azonban...","id":"20210120_apple_m1_gepek_problema_ultraszeles_monitorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11598ee-f594-4709-865a-100bac8870b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_m1_gepek_problema_ultraszeles_monitorok","timestamp":"2021. január. 20. 13:03","title":"Elismeri az Apple: meggyűlhet az M1-es gépek baja az ultraszéles monitorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek és a vendéglátóhelyek. Miután a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség is nekik ment ezért, visszavonták a tájékoztatójukat.\r

","shortLead":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek...","id":"20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176ccd76-98c6-4fcc-9044-506c80504ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 05:52","title":"Visszavonta tájékoztatóját a szállodák és éttermek szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf0d6e2-3fac-4680-b011-5f1545b87289","keywords":null,"link":"/360/20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","timestamp":"2021. január. 21. 07:59","title":"Radar360: Bident beiktatták, nekilátott rendet rakni Trump után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]