[{"available":true,"c_guid":"61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a brit kormány által hivatkozott tanulmány szerzője sem látja bizonyítottnak, hogy a brit koronavírus-variáns halálosabb lenne a korábbinál.","shortLead":"Még a brit kormány által hivatkozott tanulmány szerzője sem látja bizonyítottnak, hogy a brit koronavírus-variáns...","id":"20210123_Ugy_latszik_tul_koran_kezdtek_el_azzal_riogatni_hogy_a_brit_virusmutans_halalosabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb86bcc5-56b7-4c0b-8248-b282c346fe51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Ugy_latszik_tul_koran_kezdtek_el_azzal_riogatni_hogy_a_brit_virusmutans_halalosabb","timestamp":"2021. január. 23. 18:58","title":"Úgy látszik, túl korán kezdtek el azzal riogatni, hogy a brit vírusmutáns halálosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","shortLead":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","id":"20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4c8d0d-2aed-4190-b38f-043e621be7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","timestamp":"2021. január. 24. 18:40","title":"Hunyadi Mátyás esetleges újratemetéséről beszélt Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évi 70 milliárd dollár értékű kábítószert forgalmazott Ázsiában.","shortLead":"Évi 70 milliárd dollár értékű kábítószert forgalmazott Ázsiában.","id":"20210124_A_vilag_egyik_legnagyobb_drogbarojat_fogtak_el_Amszterdamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d918b38-bda2-4500-8ee6-0f9b0c0f55d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_A_vilag_egyik_legnagyobb_drogbarojat_fogtak_el_Amszterdamban","timestamp":"2021. január. 24. 08:56","title":"A világ egyik legnagyobb drogbáróját fogták el Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember vesztette életét.","shortLead":"Hat ember vesztette életét.","id":"20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08646416-d282-4bb2-8255-ba0db9fc86b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","timestamp":"2021. január. 24. 21:45","title":"Lezuhant egy focistákat szállító kisgép Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","shortLead":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","id":"20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54341110-a71f-4a3e-bcf4-3d75ab3d7904","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","timestamp":"2021. január. 25. 08:07","title":"Jakab Ferenc: Rá fog menni az évünk a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6837bd-d65a-462e-951f-76dc4fc9c37f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csomag nélkül járja az utcákat a Panasonic önvezérelt robotja, februártól viszont már élesben is megkezdik a tesztelését.","shortLead":"Egyelőre csomag nélkül járja az utcákat a Panasonic önvezérelt robotja, februártól viszont már élesben is megkezdik...","id":"20210124_panasonic_robot_aruszallitas_kiszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b6837bd-d65a-462e-951f-76dc4fc9c37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557b0180-78c5-4f02-9489-3115073ee09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_panasonic_robot_aruszallitas_kiszallitas","timestamp":"2021. január. 24. 08:03","title":"Már Tokió utcáit járja a Panasonic csomagszállító robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis Zoltán virológus úgy látja: a brit koronavírus-mutáció sok előnyhöz jutott a már ismert kórokozóhoz képest. Például valószínűleg kevesebb mennyiséggel is képes fertőzést okozni.","shortLead":"Kis Zoltán virológus úgy látja: a brit koronavírus-mutáció sok előnyhöz jutott a már ismert kórokozóhoz képest. Például...","id":"20210125_nnk_virologus_vakcina_brit_virusmutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7766d2-7304-4a45-a849-500c3b5be849","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_nnk_virologus_vakcina_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 25. 13:38","title":"Az NNK virológusa szerint nem kizárt, hogy a brit mutáció miatt módosítani kell a vakcinákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","shortLead":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","id":"20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650fc921-99ec-4c92-9794-f70ada233ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","timestamp":"2021. január. 24. 17:41","title":"Szlovákiában csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltak az országos tesztelés szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]