[{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapok mindegyike a KESMA vagy a Mediaworks alá tartozik a Media1 szerint. Czeglédy Csabáról állítottak valótlanságot.","shortLead":"A lapok mindegyike a KESMA vagy a Mediaworks alá tartozik a Media1 szerint. Czeglédy Csabáról állítottak valótlanságot.","id":"20210319_19_kormanyparti_lap_helyreigazitas_czegledy_dobrev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49406f-f7cc-4a46-b266-45672527b305","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_19_kormanyparti_lap_helyreigazitas_czegledy_dobrev","timestamp":"2021. március. 19. 16:30","title":"19 kormánypárti lap közölt egyszerre helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b431cec-da4d-4130-9d9f-e835e345b04c","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nemigen történt még olyan az amerikai filmiparban, mint most: a rajongók kitartó követelésének engedve készítettek egy teljesen új verziót a filmből, amelyet mindenki utált. Batman, Superman és a többi szuperhős összefogtak, hogy megmentsék a világot, de az igazán meglepő az, hogy ki lett az áldozat.","shortLead":"Nemigen történt még olyan az amerikai filmiparban, mint most: a rajongók kitartó követelésének engedve készítettek...","id":"20210318_zack_snyder_az_igazsag_ligaja_kritika_rendezoi_valtozat_batman_superman_wonder_woman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b431cec-da4d-4130-9d9f-e835e345b04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36647eba-ed62-48e3-a68e-371995941933","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_zack_snyder_az_igazsag_ligaja_kritika_rendezoi_valtozat_batman_superman_wonder_woman","timestamp":"2021. március. 18. 20:00","title":"Batman és Superman győzedelmeskedtek Hollywoodban, nekünk meg a tévénk bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is felháborodását fejezte ki.","shortLead":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is...","id":"20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f734af38-0436-4364-a815-062c43a5f486","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","timestamp":"2021. március. 19. 13:24","title":"A Deutsche Welle elnézést kér, ha egyoldalúnak tűnt a Budai Vár-riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","id":"20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9488750a-aa8c-48e0-9930-4d892798db80","keywords":null,"link":"/sport/20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","timestamp":"2021. március. 17. 23:23","title":"A címvédő és a Chelsea is a nyolc közé masírozott a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3851cb-fce7-4c78-8ff9-7bb6f0270790","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A koronavírus-járvány hullámai folyamatosan emelik stressz-szintünket. Az élettani megfogalmazás szerint a stressz a szervezet általános reakciója egy ingerre, amely kibillenti eredeti egyensúlyi állapotából és alkalmazkodásra készteti. E folyamat persze ennél jóval bonyolultabb. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hullámai folyamatosan emelik stressz-szintünket. Az élettani megfogalmazás szerint a stressz...","id":"20210318_Testunk_valasza_amit_kozel_100_eve_probalunk_megerteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f3851cb-fce7-4c78-8ff9-7bb6f0270790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60c89e-97b2-4652-afb9-9bc02c9ccdf1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210318_Testunk_valasza_amit_kozel_100_eve_probalunk_megerteni","timestamp":"2021. március. 18. 13:30","title":"Testünk válasza: közel 100 éve próbáljuk megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a539ec-7fe8-4db6-9c80-af4bf28e75c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsi 6 literes benzinmotorjának maximális fordulatszáma eléri a 9000-et. ","shortLead":"A szupersportkocsi 6 literes benzinmotorjának maximális fordulatszáma eléri a 9000-et. ","id":"20210319_850_loeros_v12es_motorral_erkezett_meg_a_pagani_huayra_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a539ec-7fe8-4db6-9c80-af4bf28e75c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf0cea-dca8-4043-9a9a-2ec5521b1f23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_850_loeros_v12es_motorral_erkezett_meg_a_pagani_huayra_r","timestamp":"2021. március. 19. 09:21","title":"850 lóerős szívó V12-es motorral érkezett meg a Pagani Huayra R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Turisztikai attrakcióra és szolgáltatásfejlesztésre adott be pályázatot az Appeninn alá tartozó cég, és győzött.","shortLead":"Turisztikai attrakcióra és szolgáltatásfejlesztésre adott be pályázatot az Appeninn alá tartozó cég, és győzött.","id":"20210318_13_milliard_forintot_nyert_az_Appeninn_egy_cege_a_Club_Aliga_fejlesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952219f6-5362-4c9d-8386-7f4f56c25820","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_13_milliard_forintot_nyert_az_Appeninn_egy_cege_a_Club_Aliga_fejlesztesere","timestamp":"2021. március. 18. 19:57","title":"1,3 milliárd forintot nyert az Appeninn a Club Aliga fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X első körben az olcsó, oktatáshoz használt számítógépekre, valamint vállalati eszközökre lesz majd elérhető.","shortLead":"A Windows 10X első körben az olcsó, oktatáshoz használt számítógépekre, valamint vállalati eszközökre lesz majd...","id":"20210319_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6101ba6a-e65a-4d03-9d64-56bef9fdcd94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 19. 18:03","title":"Megvan, mikor adhatja ki a Microsoft az új Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]