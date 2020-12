Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18bff70b-1a0f-4adf-a259-aa688c54112a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú bejegyzést írt a Samsung mobilpiaci teljesítményéről a vállalat telefonjaiért felelős vezető. A víziók nagy vonalai közé két konkrétumnak tűnő részletet is beleszőtt.","shortLead":"Hosszú bejegyzést írt a Samsung mobilpiaci teljesítményéről a vállalat telefonjaiért felelős vezető. A víziók nagy...","id":"20201216_samsung_galaxy_s21_bemutato_datuma_januar_spen_tm_roh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18bff70b-1a0f-4adf-a259-aa688c54112a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abea70c-7904-4f4f-aed6-627801d73ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_samsung_galaxy_s21_bemutato_datuma_januar_spen_tm_roh","timestamp":"2020. december. 16. 07:03","title":"A Samsung mobilos főnöke elárulhatta, mikor érkezik a Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a54185-c858-49c3-b338-4379044f8dbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Molsheimben, ahol a Bugatti székhelye van, kiállították a világ legdrágább autóját.\r

","shortLead":"A franciaországi Molsheimben, ahol a Bugatti székhelye van, kiállították a világ legdrágább autóját.\r

","id":"20201215_Uvegbura_alatt_tartjak_egy_francia_varoska_foteren_a_Bugatti_5_milliard_forintos_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a54185-c858-49c3-b338-4379044f8dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4f80-ca31-4197-b87e-b1d163862d03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Uvegbura_alatt_tartjak_egy_francia_varoska_foteren_a_Bugatti_5_milliard_forintos_autojat","timestamp":"2020. december. 15. 17:42","title":"Üvegbúra alatt tartják egy francia városka főterén a Bugatti 5 milliárd forintos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de az ellenzék is megkapja a magáét.","shortLead":"Egy magyar rap-metál együttes meglehetősen szókimondó számban ment neki a kereszténydemokrata kormánynak, de...","id":"20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c351c9f0-ff67-482d-87ab-bc5dae3d431e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac009f-f361-4681-be6b-ef96c93a7097","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Orban_Meszaros_Borkai_kormany_rap_metal","timestamp":"2020. december. 16. 13:05","title":"Orbán és Mészáros Borkaival együtt kokainoznak egy videoklipben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbcd36c-06cc-475f-a823-2f08637a6975","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében. A vállalkozó nyugtat. ","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"202050__csillaghegyi_lakopark__feljelentesek__csodok__zarlatos_berendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcbcd36c-06cc-475f-a823-2f08637a6975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fe8231-3aa6-4b90-8e72-8289b38a930c","keywords":null,"link":"/360/202050__csillaghegyi_lakopark__feljelentesek__csodok__zarlatos_berendezes","timestamp":"2020. december. 16. 11:00","title":"Feljelentések és bírósági ügyek sorakoznak az óbudai luxuslakópark körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","shortLead":"Az EJI tavasszal már kiosztott 90 millió forintot a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek.","id":"20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12113ce-788b-435c-bf42-7956df712af9","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Gyorssegely_EJI_eloadomuvesz","timestamp":"2020. december. 17. 07:33","title":"70 ezer forintos gyorssegélyt kap több száz magyar előadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen irtani kell a szúrós növényeket.\r

\r

","shortLead":"Rendszeresen irtani kell a szúrós növényeket.\r

\r

","id":"20201217_Tizenharom_kaktuszfaj_el_a_Pilis_sziklain_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e135d2-bb83-4b47-a2ca-0b7389f576d6","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Tizenharom_kaktuszfaj_el_a_Pilis_sziklain_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetunk","timestamp":"2020. december. 17. 09:14","title":"Tizenhárom kaktuszfaj él a Pilis szikláin, de ennek egyáltalán nem örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","shortLead":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","id":"20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bc180f-6fb2-41dc-8a96-fd8570b8f4e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","timestamp":"2020. december. 16. 07:59","title":"Nulláról 300-ra 8,4 másodperc alatt: itt az 500 km/h végsebességű új hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 15. 18:15","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"}]