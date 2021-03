Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is felütötte a fejét.","shortLead":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is...","id":"20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce79b03-2990-4c2c-a099-e56f8e801d93","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","timestamp":"2021. március. 26. 18:12","title":"Szerbiában elkezdték oltani a menekülttáborok lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus \"duplán mutálódott\" variánsát mutatták ki India járvány által legerősebben sújtott, nyugati Mahárástra államában - közölte az ország járványügyi és betegségmegelőzési központjának (CDC) igazgatója szerdán.","shortLead":"A koronavírus \"duplán mutálódott\" variánsát mutatták ki India járvány által legerősebben sújtott, nyugati Mahárástra...","id":"20210327_duplan_mutalodott_virusvarians_koronavirus_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed787cc7-1ea1-483d-994b-d36d811e559b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_duplan_mutalodott_virusvarians_koronavirus_india","timestamp":"2021. március. 27. 07:03","title":"Duplán mutálódott koronavírus-variánst azonosítottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Módosít a határátlépési feltételeken déli szomszédunk.","shortLead":"Módosít a határátlépési feltételeken déli szomszédunk.","id":"20210326_horvatorszag_oltasi_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5bbce5-dfe5-4d54-ae4d-5c427401e7c6","keywords":null,"link":"/elet/20210326_horvatorszag_oltasi_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 15:20","title":"Áprilistól kiváltja a karantént az oltási igazolvány a horvátoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyulay Zsolt bízik abban, hogy a vakcinákkal együtt a szurkolók is visszatérhetnek a lelátókra.","shortLead":"Gyulay Zsolt bízik abban, hogy a vakcinákkal együtt a szurkolók is visszatérhetnek a lelátókra.","id":"20210327_Mar_nezok_is_lehetnek_az_augusztusi_Magyar_Nagydijon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98ea25-579c-4738-a0b3-69d335c3ce46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Mar_nezok_is_lehetnek_az_augusztusi_Magyar_Nagydijon","timestamp":"2021. március. 27. 13:40","title":"Már nézők is lehetnek az augusztusi Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk a képzőművész falujának hitéletébe, közben megismerjük Zsófit, akit 9 testvérével együtt nagymamájuk nevel, miután szüleik elhagyták őket. ","shortLead":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk...","id":"20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b6c908-63db-4065-aa7a-2a5154aeabf6","keywords":null,"link":"/360/20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","timestamp":"2021. március. 27. 19:00","title":"Doku360: Mindenki része ennek a gépezetnek, nem tudsz kiugrani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályokon dolgozó német orvosok szerint azonnali szigorú intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az intenzív osztályok túlterheltsége. A figyelmeztetés az után hangzott el, hogy a tömeges tiltakozás hatására a német hatóságok visszavonták a húsvéti lezárást célzó terveket. \r

","shortLead":"Az intenzív osztályokon dolgozó német orvosok szerint azonnali szigorú intézkedésekre van szükség annak érdekében...","id":"20210327_Kethetes_kemeny_karantent_szorgalmaznak_a_nemet_orvosok_Husvetra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202b51f-1d68-4d82-bc6d-dba7b05002f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Kethetes_kemeny_karantent_szorgalmaznak_a_nemet_orvosok_Husvetra","timestamp":"2021. március. 27. 16:09","title":"Kéthetes kemény karantént szorgalmaznak a német orvosok Húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a8de02-904c-47a8-80cb-847fd3d2cf80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","timestamp":"2021. március. 28. 12:00","title":"Ez történt: Európa után Amerikában is megszólalt valami furcsa morajlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte jövő beleszaladt.","shortLead":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte...","id":"20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee45fe-0e6b-4aaf-8124-739c6bf775e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","timestamp":"2021. március. 26. 14:34","title":"Több tucat halottja van egy vonatbalesetnek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]