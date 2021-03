Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni. Igaz, nagyjából 125 billiószor lassabban, mint egy dedikált céleszköz.","shortLead":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni...","id":"20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a155cf-a731-497e-b143-71be98f7e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. március. 30. 19:03","title":"Videó: Már Game Boy-jal is lehet bitcoint bányászni, csak türelem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak tűnik: készített egy olyan eszközt, amelyről első ránézésre azt gondolnánk, az Apple-é is lehetne.","shortLead":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak...","id":"20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e32d7-515e-4e33-ba43-ab47d81e2528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","timestamp":"2021. március. 31. 12:03","title":"Nem csinálta meg az Apple? Vezeték nélküli töltőpadot jelentett be a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","shortLead":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","id":"20210330_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318bbf0a-69f5-44e5-965a-7d9bf6f34056","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 30. 05:10","title":"Van olyan helye az országnak, ahol akár 22 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt rossz helyen.","shortLead":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt...","id":"20210329_betontomb_eger_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d45742-1f97-4c04-9587-5219ff4bc36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_betontomb_eger_auto","timestamp":"2021. március. 29. 20:45","title":"Betontömböt dobtak egy autóra egy tízemeletes tetejéről Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","shortLead":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","id":"20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dbd09-7b2e-4429-96f7-3b8b42ada633","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","timestamp":"2021. március. 31. 07:41","title":"Idősotthonba került a volt külügyminiszter, Kovács László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatan estek neki, de csak egy biztonsági őr ellen emeltek vádat. Az ügyészség szerint azt hitték a férfiról, hogy kábítószert tett egy nő italába.","shortLead":"Hatan estek neki, de csak egy biztonsági őr ellen emeltek vádat. Az ügyészség szerint azt hitték a férfiról...","id":"20210331_siofok_biztonsagi_or_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80785093-9f16-4b85-bcd0-8bcf7dc17d52","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_siofok_biztonsagi_or_vademeles","timestamp":"2021. március. 31. 14:55","title":"Ájultra vertek nyáron egy férfit egy siófoki szórakozóhely önbíráskodó biztonsági őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött a baj.","shortLead":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött...","id":"20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aabc02-da67-47b9-b7e2-f2e4fc352bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 20:33","title":"Megsemmisült a SpaceX negyedik Csillaghajója is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]