[{"available":true,"c_guid":"6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész hat hétig küzdött a betegséggel, fulladásos halálközeli élménye is volt.","shortLead":"A zenész hat hétig küzdött a betegséggel, fulladásos halálközeli élménye is volt.","id":"20210406_Akos_Csokoltatom_azokat_akik_szerint_nincs_Covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6930b46-3bc1-4b0c-926e-27d3c751be68","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Akos_Csokoltatom_azokat_akik_szerint_nincs_Covid","timestamp":"2021. április. 06. 14:56","title":"Ákos: Csókoltatom azokat, akik szerint nincs Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","shortLead":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","id":"20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02b056-c95b-49fd-913c-39277b7d0631","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","timestamp":"2021. április. 04. 19:39","title":"Romániában két koronavírusos gyerek van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9632c0-cc6c-42ea-95ce-e52a75895806","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","timestamp":"2021. április. 04. 17:35","title":"Válaszolt az Emmi: a hivatásuk miatt nem oltják hamarabb a lelkészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbinál gyorsabban fertőző brit mutáció az oka.","shortLead":"A korábbinál gyorsabban fertőző brit mutáció az oka.","id":"20210405_Mar_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamarol_beszelnek_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4112b8-cbf5-4daf-9d45-c9e2585faf66","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Mar_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamarol_beszelnek_Amerikaban","timestamp":"2021. április. 05. 20:54","title":"Már a koronavírus-járvány negyedik hullámáról beszélnek Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","shortLead":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","id":"20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8b5256-cfa4-4767-ac82-ff2fc298d844","keywords":null,"link":"/elet/20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","timestamp":"2021. április. 06. 11:12","title":"300 guggolásra büntették a kijárási tilalom megszegése miatt, de ezt már nem élte túl a Fülöp-szigeteki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A Cambridge-i Egyetem kutatói most ennek veszélyeire igyekeznek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni...","id":"20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6621bf-02ca-454b-bfce-cbe19a76a46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","timestamp":"2021. április. 06. 14:03","title":"Képes átverni a mesterséges intelligenciát? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két hónap alatt szoktak csak hozzá.","shortLead":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két...","id":"20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7b9f4-7580-48e1-a0ed-1dc6aeadbc88","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","timestamp":"2021. április. 06. 12:04","title":"10 helyett 15 négyzetméterenként engednek majd be a Tescóba vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","shortLead":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","id":"20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc38726-71ae-4dad-8cf5-409e459e7b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","timestamp":"2021. április. 05. 10:49","title":"Felújítás miatt bezár az Eurocenter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]