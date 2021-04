Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","shortLead":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","id":"20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de259ff-2118-4e4b-89a8-45a71901362c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 10:07","title":"Rémhírterjesztés miatt feljelentettek egy \"orvos végzettségű üzletembert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Thomas Vinterberg rendező vette át a díjat. ","shortLead":"Thomas Vinterberg rendező vette át a díjat. ","id":"20210426_A_Meg_egy_kort_mindenkinek_nyerte_a_legjobb_idegennyelvu_filmnek_jaro_Oscart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea814e05-34a9-4ba4-b52d-bc7816966801","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_A_Meg_egy_kort_mindenkinek_nyerte_a_legjobb_idegennyelvu_filmnek_jaro_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 02:25","title":"A Még egy kört mindenkinek nyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedett a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Emelkedett a kórházban ápoltak száma.","id":"20210426_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d7f0f-884f-4881-ab62-97c2f56d26e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 26. 09:24","title":"Koronavírus: 176 beteg meghalt, 1936 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1307fa7-1815-4866-a408-9e817235cf42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1307fa7-1815-4866-a408-9e817235cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió ember kapta meg eddig az első oltását.","shortLead":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02dde1e-79a8-4f9d-ab99-59c0ac41c983","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. április. 27. 09:14","title":"183 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét.","shortLead":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg...","id":"20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eb4ed6-d2d9-421e-bb79-5bfac81b8d19","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","timestamp":"2021. április. 25. 20:00","title":"Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","shortLead":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","id":"20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28388c4-337c-4827-ba7f-946939b67a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","timestamp":"2021. április. 25. 15:38","title":"Lehet, hogy júniusban találkozik egymással Putyin és Biden, de nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","shortLead":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","id":"20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8ccda2-88e7-4e27-a01d-9ee0865c3af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 26. 08:07","title":"180 km/h-ban limitálják a Renault-ok végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]