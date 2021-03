Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát a levegő magas pollentartalma egy új német kutatás szerint. ","shortLead":"Növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát a levegő magas pollentartalma egy új német kutatás szerint. ","id":"20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_allergia_pollenallargia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a46652-6d04-4389-9e0e-27c5f064e217","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_allergia_pollenallargia","timestamp":"2021. március. 09. 14:33","title":"Nagyobb eséllyel fertőzhet a koronavírus a pollenszezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a nyomás a Buckingham-palotán, hogy reagáljon valamit a rasszizmus vádjára.","shortLead":"Egyre nagyobb a nyomás a Buckingham-palotán, hogy reagáljon valamit a rasszizmus vádjára.","id":"20210309_Valsagtanacskozast_tartott_a_kiralyi_csalad_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjuja_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2eba58d-de24-45f4-9867-32c1d0b4751c","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Valsagtanacskozast_tartott_a_kiralyi_csalad_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjuja_utan","timestamp":"2021. március. 09. 10:01","title":"Válságtanácskozást tartott a királyi család Harry herceg és Meghan Markle interjúja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.","shortLead":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó...","id":"20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22974fc-ad42-4fe2-86d9-cc80dec8a458","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","timestamp":"2021. március. 08. 10:48","title":"15 éve gyilkolhatta meg volt élettársát, most áll bíróság elé egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","shortLead":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","id":"20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcf35c-c240-4e91-9076-95dd9beedd3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","timestamp":"2021. március. 08. 13:07","title":"Lemond egy német politikus, akinek a cége több százezer eurót kaszált maszkbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","shortLead":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","id":"20210308_london_Wizz_Air_luton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce91b371-203d-4e79-bb5c-003988b0e9a9","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_london_Wizz_Air_luton","timestamp":"2021. március. 08. 17:58","title":"Több tucat budapesti utasát Londonban hagyta a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rábólintott az Európai Bizottság a Microsoft azon tervére, hogy felvásárolnák a ZeniMax Mediát. Az üzlet 2021 második felében zárulhat le.","shortLead":"Rábólintott az Európai Bizottság a Microsoft azon tervére, hogy felvásárolnák a ZeniMax Mediát. Az üzlet 2021 második...","id":"20210308_microsoft_zenimax_media_felvasarlas_bethesda_doom_fallout","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0de847e-5521-4545-8391-41ff7f00ddb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_zenimax_media_felvasarlas_bethesda_doom_fallout","timestamp":"2021. március. 08. 15:03","title":"Döntött az Európai Bizottság, a Microsofté lehet a Doom és a Fallout is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","shortLead":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","id":"20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5243733a-749e-449c-a169-5fb4fa9c851a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 12:27","title":"Az MSZP azt kéri, hogy a kormány adjon minden magyar nőnek 10 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","shortLead":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","id":"20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e94feb-bc6a-4a77-81b8-09108641997b","keywords":null,"link":"/elet/20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","timestamp":"2021. március. 08. 10:10","title":"A Finn-öböl jegén táncolta el a hattyú halálát egy orosz balerina – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]