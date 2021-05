Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem javították a problémás részt. ","shortLead":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem...","id":"20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dbe690-507e-4ab4-97d5-ba382d7740b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","timestamp":"2021. május. 10. 13:45","title":"Hibás a Covid-oltás regisztrációs felületének gyengénlátó verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni, és ne hagyja, hogy fokozatosan eltörpüljön, vagyis a ténylegesnél kisebb legyen és szűkagyú, bornírt figurák lefékezzék.","shortLead":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni...","id":"20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fde3aa3-f7f7-4fbc-824e-8710728f0b09","keywords":null,"link":"/360/20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","timestamp":"2021. május. 09. 09:10","title":"Kurier: Ne legyen az EU az Orbánok és Jansák Európája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","shortLead":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","id":"20210510_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e36ef2c-4c85-4f38-9118-e7e2d06dbf05","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 12:14","title":"Operatív törzs: 17 külföldit találtak egy budapesti ház alagsorában, az V. kerületben 31-en buliztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","shortLead":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","id":"20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0bb09-23a4-41cc-9d0b-297f1633dc29","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","timestamp":"2021. május. 10. 07:38","title":"Mészáros Lőrinc egri hotele 2,8 milliárdos támogatást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","shortLead":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","id":"20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca09cb-0ef4-4966-800f-5e79bd051220","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 09. 14:06","title":"A Népszava úgy értesült, hogy ismét lehet időpontot foglalni Pfizerre, a Koronavírus Sajtóközpont cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor nyilatkozók közel fele panaszkodott arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása problémát okoz.","shortLead":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor...","id":"20210510_munkahely_home_office_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5c81e-d895-4efe-a983-e9a1d1353383","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_munkahely_home_office_kutatas","timestamp":"2021. május. 10. 15:26","title":"A magyar dolgozók négyötöde azonnal visszamenne a munkahelyére a home office-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","shortLead":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","id":"20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e47e8e-3b7d-4883-b07d-1d1079d47dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","timestamp":"2021. május. 10. 06:41","title":"Ha egy igazi DTM versenyautót vásárolna, most itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni azt, ami a tenger felszínén éppen akadt.","shortLead":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni...","id":"20210510_muanyagszemet_csoroscet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140a720-cdb7-48ed-ba9f-652851f072a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_muanyagszemet_csoroscet","timestamp":"2021. május. 10. 18:36","title":"Tizenhat kiló műanyagszemetet találtak egy partra vetődött csőröscet gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]