Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","shortLead":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","id":"20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba427a82-c0a4-413d-a548-0e298f0b6514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","timestamp":"2021. május. 27. 14:37","title":"Magyarország 100 ezer adag AstraZenecát ad a Zöld-foki Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hatalmas birtokon fogták el a család tagjait, előkerült egy ukrán bandatag és egy illegális benzinkút is.","shortLead":"Egy hatalmas birtokon fogták el a család tagjait, előkerült egy ukrán bandatag és egy illegális benzinkút is.","id":"20210528_csalad_bunszervezet_nav_tek_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba5679-47b5-4fbb-9e1c-d9ec0108ea7a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_csalad_bunszervezet_nav_tek_elfogas","timestamp":"2021. május. 28. 15:38","title":"Őrző-védő cég vezetőire csapott le a TEK és az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","shortLead":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","id":"20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beb33f8-82b7-4ab8-b0aa-801c15ce1045","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. május. 28. 16:03","title":"Videó: rázósra sikerült a NASA marsi helikopterének hatodik repülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány hosszú időre, 9 évre nevezné ki az Országos Atomenergia Hivatal vezetőjét, de a párbeszédes Kocsis-Cake Olivio rálicitált erre törvénymódosítójában. Azt javasolja, hogy a felügyeleti szerv vezetőjét rögtön 4,5 milliárd évre nevezzék ki.","shortLead":"A kormány hosszú időre, 9 évre nevezné ki az Országos Atomenergia Hivatal vezetőjét, de a párbeszédes Kocsis-Cake...","id":"20210528_A_Parbeszed_45_milliard_evre_nevezne_ki_az_Atomenergia_Hivatal_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97e1a5b-e355-402f-be8e-94070c1d38a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_A_Parbeszed_45_milliard_evre_nevezne_ki_az_Atomenergia_Hivatal_vezetojet","timestamp":"2021. május. 28. 13:48","title":"A Párbeszéd 4,5 milliárd évre nevezné ki az Atomenergia Hivatal vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kőbánya felsőnél még a szerdán tönkrement biztosítóberendezést javítják, eközben Rákospalota-Újpestnél is elromlott a berendezés.","shortLead":"Kőbánya felsőnél még a szerdán tönkrement biztosítóberendezést javítják, eközben Rákospalota-Újpestnél is elromlott...","id":"20210527_vonat_vasut_keses_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2016aa-8c38-44c4-b4e1-ced029dba57f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_vonat_vasut_keses_mav","timestamp":"2021. május. 27. 06:44","title":"Műszaki hiba miatt késnek a vonatok a miskolci, a szolnoki, a váci és a kunszentmiklósi vonalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","shortLead":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","id":"20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1700e-5499-48a0-8343-8f2b858068e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 11:35","title":"Honvédelmi Minisztérium: A Honvédség parancsnoka maga kérte a felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A születésszám látványos márciusi növekedése csak egy egyszeri kiugrás volt, áprilisban újra csökkenni kezdett a mutató – derül ki a KSH most kiadott adataiból. Eközben hatalmasat nőtt a halálesetek száma.","shortLead":"A születésszám látványos márciusi növekedése csak egy egyszeri kiugrás volt, áprilisban újra csökkenni kezdett a mutató...","id":"20210528_halal_szuletes_demografia_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747273-6c85-42d2-8784-7e7fde6801b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_halal_szuletes_demografia_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2021. május. 28. 09:13","title":"A halálozás 40, a természetes fogyás 125 százalékkal nőtt áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]