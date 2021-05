Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","shortLead":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","id":"20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86254f0-5edb-4d1d-a9ca-b5b6cb408cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","timestamp":"2021. május. 27. 04:23","title":"Az egyik legnagyobb Ferrari legenda az F40, amit sokan feltámasztanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52ff533-15cd-4e0b-8536-76fc7e55f54a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A J-2000 névre keresztelt repülő taxi a tervek szerint 320 km/h sebességgel szeli majd az eget, és hatótávolsága is hasonló, 320 km lehet. Az igazi izgalmat a hajtómű kialakítása jelenti.","shortLead":"A J-2000 névre keresztelt repülő taxi a tervek szerint 320 km/h sebességgel szeli majd az eget, és hatótávolsága is...","id":"20210527_jetoptera_legi_kozlekedes_dron_vtol_elektromos_repulogep_j_2000","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52ff533-15cd-4e0b-8536-76fc7e55f54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dea3111-ca08-4b29-8c52-d2d00f21d297","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_jetoptera_legi_kozlekedes_dron_vtol_elektromos_repulogep_j_2000","timestamp":"2021. május. 27. 09:03","title":"Merőben új ötlettel állt elő a repülő autóra egy amerikai vállalat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","shortLead":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","id":"202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34046b60-554d-4996-8fef-9b23f3b0a348","keywords":null,"link":"/360/202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","timestamp":"2021. május. 27. 14:00","title":"A roma tévé után jöhet a roma rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzárelv szerint kellene besorolnia az autósoknak, hogy rövidebb idő alatt átjusson mindenki. Az elv elég ritkán működik tökéletesen.","shortLead":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzárelv szerint kellene...","id":"20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755001-75d0-49b9-8b51-fc22141f94d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","timestamp":"2021. május. 27. 08:06","title":"Nem működött a cipzárelv Fehérváron, egy autós inkább feltartotta az egész sort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","shortLead":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","id":"20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bf76a-7ec8-4e95-9a42-f3b24cf35dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","timestamp":"2021. május. 27. 15:41","title":"A velencei önkormányzat felmondta a szerződést a Korzót üzemeltető céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre. Megállapodott a védettségi igazolványok ügyében Szlovákia és Magyarország. Minden út Sesztákhoz vezet \"kelet Felcsútján\". Változtat szabályozásán a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre...","id":"20210528_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84b1e2-f581-49e3-8303-11dbdf41f3f3","keywords":null,"link":"/360/20210528_Radar360","timestamp":"2021. május. 28. 08:10","title":"Radar360: Keleti vakcinákkal is utazhatunk majd Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","shortLead":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","id":"20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de6cca-10ba-4da1-9173-dd4ea2d3772b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","timestamp":"2021. május. 26. 21:48","title":"Magyar találmány mentheti meg prosztatarákos betegek ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. A görögkatolikus egyház „negyedik embere” éppen Seszták Miklós öccse – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház...","id":"20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda3dc8f-f387-4b87-b5fe-6ad84eac8c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","timestamp":"2021. május. 26. 19:05","title":"Seszták Miklós neve feldereng a kisvárdai kórház egyházi kézbe adása mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]