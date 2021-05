Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak. \r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak...","id":"20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ffb0a7-ea65-41c0-8580-848009390c94","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. május. 28. 14:57","title":"Nanushka-butikot nyitott meg Londonban Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Tatár Csilla \"Mondd el Tatár Csillának\" című ATV-s műsorban fog szerepelni - vette észre az Index. Egyelőre az előzetes jött ki, ebben mondja el a riporternek a főorvos, hogy gondolkodott a kivándorláson.

","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Tatár Csilla \"Mondd el Tatár Csillának\" című ATV-s műsorban fog...","id":"20210530_Szlavik_Janos_el_akarta_hagyni_az_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e759404-c550-46af-b371-bf23c9dda4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Szlavik_Janos_el_akarta_hagyni_az_orszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:57","title":"Szlávik János el akarta hagyni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg végrehajtani a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációnak otthont adó weboldal ellen tavaly szeptemberben.

","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg...","id":"20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d502e0-2e0f-48c9-9590-f85b8da0a0a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. május. 29. 10:06","title":"Vádat emelhetnek a férfi ellen, aki rájött, hogyan lehet meghackelni a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"350 új fertőzöttet regisztráltak, 19-en haltak meg az elmúlt napban.","shortLead":"350 új fertőzöttet regisztráltak, 19-en haltak meg az elmúlt napban.","id":"20210530_Koronavirus_ezer_alatt_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07badaf1-897e-459d-8d17-6d5e54adf297","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Koronavirus_ezer_alatt_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2021. május. 30. 09:21","title":"Koronavírus: ezer alatt a kórházban ápoltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket gyűjtő Megafonnál. Rákay állítja, semmilyen állami pénz nincs benne, ahogy ő is az államtól függetlenül lett jómódú.","shortLead":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket...","id":"20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbc952-f4ad-470a-82f9-e344201fc01d","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","timestamp":"2021. május. 28. 16:37","title":"Rákay Philipékkel születik meg a \"jobboldali Partizán\" Youtube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt hajlandó részt venni a hasonló bűncselekmények elkövetői számára előírt programon.","shortLead":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt...","id":"20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c97738-9ba5-4042-bb83-96f6cc25069f","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","timestamp":"2021. május. 28. 15:29","title":"Bill Cosby inkább marad a börtönben, de nem hajlandó szexuálisragadozó-terápiára menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174e16f5-7585-427f-a619-ac4446a94e5c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 100 ezer rajongó előtt rendezik meg vasárnap a legendás Indy 500 autóversenyt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint 100 ezer rajongó előtt rendezik meg vasárnap a legendás Indy 500 autóversenyt az Egyesült Államokban.","id":"20210529_135_ezer_nezo_lesz_ott_az_Indy_500on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174e16f5-7585-427f-a619-ac4446a94e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd54f6a9-902c-4b18-ae40-aa9e8a89e8d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_135_ezer_nezo_lesz_ott_az_Indy_500on","timestamp":"2021. május. 29. 08:17","title":"135 ezer néző lesz ott az Indy 500-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Kijelentése miatt össztüzet zúdított rá az ellenzék Jakab Pétertől Dobrev Klárán át Szél Bernadettig. Védelmébe vette viszont a fideszes Kocsis Máté.","shortLead":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban...","id":"20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc6d3a-3c19-43d8-b1d7-dac0fa64f119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","timestamp":"2021. május. 28. 17:41","title":"Kikezdte az ellenzék a magát bérből és fizetésből élőként meghatározó Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]