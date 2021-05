Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","shortLead":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","id":"20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669b114-2e5c-4bf5-a9b1-aab59d37c747","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","timestamp":"2021. május. 30. 17:18","title":"Aki nem repülővel megy, korlátozások nélkül utazhat Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63f16ed-c057-4e0f-9fcb-64d29522c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészült a sötét anyag legnagyobb és legrészletesebb térképe. Az eredmények meglepték a tudósokat, ugyanis az anyag sokkal egyenletesebbnek és kiterjedtebbnek tűnik, mint azt a korábbi elméletek alapján vélték.","shortLead":"Elkészült a sötét anyag legnagyobb és legrészletesebb térképe. Az eredmények meglepték a tudósokat, ugyanis az anyag...","id":"20210528_einstein_relativitaselmelet_vilagur_urkutatas_sotet_anyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a63f16ed-c057-4e0f-9fcb-64d29522c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32292109-fade-49d6-afcc-0137b3b41c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_einstein_relativitaselmelet_vilagur_urkutatas_sotet_anyag","timestamp":"2021. május. 28. 20:03","title":"Bajban vannak a fizikusok egy új térkép miatt, mert azt mutatja: Einstein tévedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered a koronavírus-járvány.

","shortLead":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered...","id":"20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2175775-6854-4a0e-a67a-3fee57521780","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 12:15","title":"Brit hírszerzők szerint \"elképzelhető\", hogy egy laborból ered a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7cc0ca-c14c-4cd1-85c3-a3d056e753bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihalásuk után háromezer évvel újra erszényes, más néven tasmán ördögök születtek a vadonban az ausztrál kontinensen, ahol egy természetvédő civil szervezet telepített be 26 fiatal és egészséges példányt egy védett területre az elszaporodás reményében. ","shortLead":"Kihalásuk után háromezer évvel újra erszényes, más néven tasmán ördögök születtek a vadonban az ausztrál kontinensen...","id":"20210529_sarcophilus_harrisii_kihalt_erszenyes_ordogok_szulettek_ausztraliaban_vadonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7cc0ca-c14c-4cd1-85c3-a3d056e753bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30e696-d7ba-45e1-96d5-47c4c1a283f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sarcophilus_harrisii_kihalt_erszenyes_ordogok_szulettek_ausztraliaban_vadonban","timestamp":"2021. május. 29. 10:03","title":"3000 év után újra erszényes ördögök születtek Ausztráliában a vadonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok hőt termel.","shortLead":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok...","id":"20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d44d1c-3259-4692-b9f3-a1f8283f22ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","timestamp":"2021. május. 28. 19:03","title":"Rajtaütöttek a brit rendőrök egy volt gyárépületen, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d092b5-bd86-4b1d-9f76-5d12358b551d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Görögdinnyefajok és több száz fajta, üvegházban termesztett növény DNS-ét vizsgálva kutatók felfedezték, hogy a görögdinnye legnagyobb valószínűséggel Északkelet-Afrikában vadon élt ősi növényekből származik.","shortLead":"Görögdinnyefajok és több száz fajta, üvegházban termesztett növény DNS-ét vizsgálva kutatók felfedezték...","id":"20210529_gorogdinnye_szarmazasi_helye_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d092b5-bd86-4b1d-9f76-5d12358b551d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83593744-92a3-4943-8086-41eb3383a9a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_gorogdinnye_szarmazasi_helye_afrika","timestamp":"2021. május. 29. 09:03","title":"90 évig tévedésben éltünk, most végre rájöttek, honnan származik a görögdinnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig.","shortLead":"Közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig.","id":"20210528_Hetfotol_potlobusz_Balaton_eszaki_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58619c0d-0057-4ab4-8638-1e666d40eb42","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Hetfotol_potlobusz_Balaton_eszaki_part","timestamp":"2021. május. 28. 20:55","title":"Hétfőtől nem kell pótlóbuszra átszállniuk a Balaton északi partjára utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d62c1ab-0b4e-48d1-a5c7-8945019a8096","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fotóművész aktképeivel a szemvillanásnyi érzelmi találkozás alkalmait, „látványérzeteit” igyekszik elcsípni.","shortLead":"A fotóművész aktképeivel a szemvillanásnyi érzelmi találkozás alkalmait, „látványérzeteit” igyekszik elcsípni.","id":"202121_fotoalbum__pillantas_gaal_zoltan_testtajak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d62c1ab-0b4e-48d1-a5c7-8945019a8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f58312-e710-42b1-a1ff-21cd7cdb31e7","keywords":null,"link":"/360/202121_fotoalbum__pillantas_gaal_zoltan_testtajak","timestamp":"2021. május. 29. 13:45","title":"Kiemelt szerepet kap Hrabal Gaál Zoltán új aktfotóalbumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]