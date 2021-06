Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","shortLead":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","id":"20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca2e1ca-1278-46b2-bf3c-e8e5780f38cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","timestamp":"2021. június. 03. 06:18","title":"A szakértő szerint a magyar iszlamistának valószínűleg nincsenek társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli...","id":"20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad1bbe7-87d9-42da-90b1-49368a735a47","keywords":null,"link":"/360/20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","timestamp":"2021. június. 02. 07:58","title":"Radar360: Létrejött az uniós ügyészség, de mi kimaradunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek lehettek.","shortLead":"A brazil JBS a világ legnagyobb hússzállítója, 15 országban több mint 150 üzemmel rendelkezik. A támadók orosz hackerek...","id":"20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382805ca-a6f7-4341-b6dc-05f1a1a00394","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_hackerek_hackertamadas_husfeldolgozo_jbs_oroszok","timestamp":"2021. június. 02. 08:33","title":"Hackerek megtámadták a világ legnagyobb húsfeldolgozóját, áremelkedés és húshiány jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé teszi, hogy esetenként a PC vegye át a telefon szerepét.","shortLead":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé...","id":"20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097860ab-1597-4392-84fa-d4acb32192db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","timestamp":"2021. június. 03. 08:03","title":"Ha régebbi Samsung telefonja van, most talán kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A gazdasági fellendülés időszakában fiskális intézkedések meghozatalát javasolja az Európai Bizottság a tagállamoknak. A testület a szokásos tavaszi gazdasági csomagjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyreállítási alapból hamarosan meginduló támogatások jótékony hatásaira építhetnek a kormányok.","shortLead":"A gazdasági fellendülés időszakában fiskális intézkedések meghozatalát javasolja az Európai Bizottság a tagállamoknak...","id":"20210602_Sivar_tel_helyett_napfenyes_tavasz__optimista_brusszeli_gazdasagi_varakozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad7f614-3887-4da8-ada4-c27bb11a4940","keywords":null,"link":"/eurologus/20210602_Sivar_tel_helyett_napfenyes_tavasz__optimista_brusszeli_gazdasagi_varakozasok","timestamp":"2021. június. 02. 14:40","title":"Sivár tél helyett napfényes tavasz – optimista gazdasági várakozások Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a785e13-b087-4bd5-9c2c-ddbf58d575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Őszöd 2006","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Bár a Terrorelhárítási Központ felderítői dolgoztak a terrorizmussal gyanúsított 21 éves kecskeméti férfi beazonosításán, annak kiderítése és bizonyítása, hogy mikor, hol és hogyan radikalizálódott a gyanúsított, az ügyészek feladata lesz. A TEK célja az lehetett, hogy minél előbb ártalmatlanná tegyék a fiatalembert. Bár az eset annyiban példa nélküli, hogy az Iszlám Államnak eddig nem volt olyan magyar tagja, aki Magyarországon akart volna merényletet elkövetni, nem egy dzsihadista simán átment már az országon. A kétezres években pedig akadt olyan merénylő, aki hónapokat élt Magyarországon úgy, hogy a terrorelhárításért akkor felelős titkosszolgálat az égvilágon semmit sem tudott róla.","shortLead":"Bár a Terrorelhárítási Központ felderítői dolgoztak a terrorizmussal gyanúsított 21 éves kecskeméti férfi...","id":"20210603_kecskemeti_magyar_iszlamista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01c1099-2648-4c40-857d-bffe890c32e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kecskemeti_magyar_iszlamista","timestamp":"2021. június. 03. 15:15","title":"Elfogott kecskeméti iszlamista: a nyomozás legnehezebb része csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ legrangosabb filmfesztiválján mutathatják be A feleségem történetét, Enyedi Ildikó következő alkotását az Oscar-jelölt Testről és lélekről után, valamint az Evolúciót Mundruczó Kornéltól.","shortLead":"A világ legrangosabb filmfesztiválján mutathatják be A feleségem történetét, Enyedi Ildikó következő alkotását...","id":"20210603_Meghivtak_enyedi_ilidiko_es_Mundruczo_Kornel_uj_filmjet_a_cannesi_filmfesztivalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cad0f18-24a6-43ff-97e6-9097fef184ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001372fd-2499-48fa-92f8-43f0bce43187","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Meghivtak_enyedi_ilidiko_es_Mundruczo_Kornel_uj_filmjet_a_cannesi_filmfesztivalra","timestamp":"2021. június. 03. 12:03","title":"Meghívták Enyedi Ildikó és Mundruczó Kornél új filmjeit a cannes-i filmfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]