[{"available":true,"c_guid":"71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","shortLead":"Ancelotti korábban a Juventus, az AC Milan, a Chelsea és a Paris Saint-Germain csapatát is irányította.","id":"20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d47e29-fade-444e-bc0b-8a9f67cc7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f612de8-fb40-4ec6-aa2c-fdb6eea1d782","keywords":null,"link":"/sport/20210601_carlo_ancelotti_real_madrid","timestamp":"2021. június. 01. 19:52","title":"Hivatalos: Carlo Ancelotti a Real Madrid új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaea6d6-34da-4a78-af43-14695abf4d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év múlva már a másodállásra sem lesz lehetőségük a rendőröknek, a tűzoltóknak vagy a börtönőröknek.","shortLead":"Fél év múlva már a másodállásra sem lesz lehetőségük a rendőröknek, a tűzoltóknak vagy a börtönőröknek.","id":"20210602_Kifacsartak_a_rendvedelmi_dolgozok_megis_kenytelenek_fusizni_hogy_megeljenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faaea6d6-34da-4a78-af43-14695abf4d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db0dac0-5327-4e5c-be0c-e43724699769","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Kifacsartak_a_rendvedelmi_dolgozok_megis_kenytelenek_fusizni_hogy_megeljenek","timestamp":"2021. június. 02. 12:36","title":"Kifacsartak a rendvédelmi dolgozók, mégis kénytelenek fusizni, hogy megéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","shortLead":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","id":"20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c3564-ec2c-4ae1-b5ae-2bb79502a684","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","timestamp":"2021. június. 02. 05:18","title":"Első hivatalban lévő amerikai elnökként emlékezett Joe Biden a tulsai mészárlás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben feltett kérdésre.","shortLead":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben...","id":"20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e162be1d-39d8-44c3-965c-d390fe914d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","timestamp":"2021. június. 02. 09:03","title":"Elégedettebbek a Samsung telefont használók, mint az iPhone-osok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége az építési láznak, az irodák sorsa pedig még mindig kérdéses.","shortLead":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége...","id":"202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4eeb-3974-489c-a94f-9c6b156a20e0","keywords":null,"link":"/360/202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Átírta a válság az építőipari trendeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon akarjuk, más alakot is felvehet.","shortLead":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon...","id":"20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce7b6d4-fa00-49de-842d-98412da3f01e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","timestamp":"2021. június. 03. 11:03","title":"Nyújthatja, csavarhatja, ezt is kibírja: elkészült az alakváltó kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d50b7e-c2dd-4ae9-bb7f-6df98b83324c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 a nagy átalakulások éve, és ebből a böngészőpiac egyik kiemelkedő szereplője, a Mozilla sem szeretne kimaradni.","shortLead":"2021 a nagy átalakulások éve, és ebből a böngészőpiac egyik kiemelkedő szereplője, a Mozilla sem szeretne kimaradni.","id":"20210602_mozilla_firefox_redizajn_uj_kulso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d50b7e-c2dd-4ae9-bb7f-6df98b83324c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4810017c-5056-4545-bbb0-6982d262292e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_mozilla_firefox_redizajn_uj_kulso","timestamp":"2021. június. 02. 13:40","title":"Firefoxot használ? Nyissa meg, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az a fránya modern világ.","shortLead":"Az a fránya modern világ.","id":"20210601_ksh_online_kapcsolattartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907770b8-740b-44d6-a882-3742c3573f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_online_kapcsolattartas","timestamp":"2021. június. 01. 18:54","title":"A KSH kikutatta, hogy teret nyert az online kapcsolattartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]