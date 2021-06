Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","shortLead":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","id":"20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cdbb48-65ca-4c5e-a1ea-5aa5e80af462","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","timestamp":"2021. június. 06. 12:36","title":"Taroltak a magyarok a kajak-kenu Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt felfutó bevásárló startupok. A nagy rohanásnak ugyanakkor sokszor a futárok látják kárát.","shortLead":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt...","id":"202122_hazhoz_rohannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dceb65-d2b0-4755-abbc-577577d8d289","keywords":null,"link":"/360/202122_hazhoz_rohannak","timestamp":"2021. június. 07. 17:00","title":"Gyilkos versenyben rohannak bevásárolni az újhullámos házhozszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","shortLead":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","id":"20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c695f9-b69b-4100-b265-0a6de0c63214","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","timestamp":"2021. június. 07. 06:00","title":"A kínai nagykövetség durva beavatkozásról és szabotázsról ír a szombati tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes zsidó lakosságot kiirtották - írta Curtis a Facebookon.","shortLead":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes...","id":"20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e76ac6-a76f-41b9-8387-fbd540f774cc","keywords":null,"link":"/elet/20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. június. 06. 17:27","title":"A mátészalkai zsinagógának gyűjt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd9019-b687-4e8f-8a2c-c6ec2112c62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ganymedes a legnagyobb hold és a kilencedik legnagyobb égitest a Naprendszerben.","shortLead":"A Ganymedes a legnagyobb hold és a kilencedik legnagyobb égitest a Naprendszerben.","id":"20210607_nasa_jupiter_hold_ganymedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd9019-b687-4e8f-8a2c-c6ec2112c62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c681f1-042a-417c-b121-96a298a1b355","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_nasa_jupiter_hold_ganymedes","timestamp":"2021. június. 07. 13:03","title":"A NASA sok év után ismét meglátogatja a Jupiter különleges holdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffda1e6e-4584-4e03-8b76-f3842948e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyobb szennyezéssel és a város víz alatti alapjának pusztulásával járnak a nagy méretű hajók Velence központjában. ","shortLead":"Nagyobb szennyezéssel és a város víz alatti alapjának pusztulásával járnak a nagy méretű hajók Velence központjában. ","id":"20210606_Tiltakoznak_a_velenceiek_az_ujraindulo_oceanjaro_hajok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffda1e6e-4584-4e03-8b76-f3842948e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25898f42-564f-4c11-9d0d-29ae07b3bbf9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tiltakoznak_a_velenceiek_az_ujraindulo_oceanjaro_hajok_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 14:03","title":"Tiltakoznak a velenceiek az újrainduló óceánjáró hajók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe. Giccses, szentimentális, túlzásba vitt, kaotikus az egész, de még 20 év után is rabul ejt minket a Nicole Kidman és Ewan McGregor között szövődő románc. A Moulin Rouge!-t lehet nagyon szeretni és gyűlölni is, de mi inkább az előbbire szavazunk. ","shortLead":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe...","id":"20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20909866-0542-4bea-8d3f-3b9524960bd7","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Merjünk szerelmesek lenni – 20 éves a Moulin Rouge!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","id":"20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a3c0e4-d35b-4caa-b06c-50fd5fba66a3","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","timestamp":"2021. június. 07. 09:22","title":"Varga Judit miniszteri szóviccel nyitotta meg az eperszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]