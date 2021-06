Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit elhasznál. A szakemberek azonban aggódnak.","shortLead":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit...","id":"20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e15a9-3be4-4a34-95a5-81f374551f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","timestamp":"2021. június. 07. 18:03","title":"Kísérleti atomerőművet építtet Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","shortLead":"A hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","id":"20210608_Allami_tamogatassal_eloszor_jut_magyar_SMAbeteg_egy_700_millio_forintos_gyogyszerhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340b0e3-3a1f-4b01-84fd-5f6771514883","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Allami_tamogatassal_eloszor_jut_magyar_SMAbeteg_egy_700_millio_forintos_gyogyszerhez","timestamp":"2021. június. 08. 13:56","title":"Állami támogatással először jut magyar SMA-beteg egy 700 millió forintos gyógyszerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9024b8a6-bd07-449e-a6dc-8f32bc717db9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többek között futballmérkőzések és a Városligetben zajló építkezések biztosításáról ismert Tóth Csabát hétfő hajnalban őrizetbe vették lapunk értesülése szerint. Tóth neve a Borkai-ügyben is felbukkant.","shortLead":"A többek között futballmérkőzések és a Városligetben zajló építkezések biztosításáról ismert Tóth Csabát hétfő...","id":"20210607_Orizetbe_vettek_a_biztonsagi_piac_egyik_meghatarozo_alakjat_T_Csabat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9024b8a6-bd07-449e-a6dc-8f32bc717db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed7daec-7d9d-4fa2-8a30-f7095731562d","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Orizetbe_vettek_a_biztonsagi_piac_egyik_meghatarozo_alakjat_T_Csabat","timestamp":"2021. június. 07. 22:30","title":"Őrizetbe vették a biztonsági piac egyik meghatározó alakját, Tóth Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű adatot eredményezett.","shortLead":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű...","id":"20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a806c1-535d-49ef-93c5-b063d43a9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","timestamp":"2021. június. 08. 13:03","title":"Soha nem látott részletességgel térképezte fel a Google az emberi agy egy szeletét, különös dolgokra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","shortLead":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","id":"20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95365ac6-9f85-409e-b30e-d2708a9971a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","timestamp":"2021. június. 08. 09:47","title":"Brutálisan megdrágultak a nyaralók, a Balatonnál már az 1 milliós négyzetméterár sem ritka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","shortLead":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","id":"20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f49789-670f-43d3-847e-bd6746b35470","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","timestamp":"2021. június. 09. 08:42","title":"Dél-Korea egy éve próbálja minden reggel felhívni Észak-Koreát, de nem veszik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80cdde-2bf8-4eba-9ce6-c8ec7c546ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 07. 18:23","title":"Telex: Letartóztattak három rendőrt, mert bántalmaztak egy garázdasággal gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","shortLead":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","id":"20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ab0515-5785-43a1-9798-53b63a72d930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","timestamp":"2021. június. 09. 13:25","title":"Elhunyt Richard Ernst, az MRI atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]