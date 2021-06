Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról, hogy az azerik által visszafoglalt Agdam környékén hol találhatók elaknásított területek - jelentette be az azeri külügyminisztérium szombaton.","shortLead":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról...","id":"20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64740a-0367-4a0a-9ea5-5a22cc23ffda","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","timestamp":"2021. június. 12. 18:37","title":"Hadifoglyok aknatérképekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14267181-0729-42ba-b2d1-b6b84838d8dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1970-be visszarepítő különleges kabrióról nem túlzás azt állítani, hogy szalon állapotnak örvend.","shortLead":"Az 1970-be visszarepítő különleges kabrióról nem túlzás azt állítani, hogy szalon állapotnak örvend.","id":"20210612_230_millio_forintos_regi_es_ritka_mercedest_arulnak_tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14267181-0729-42ba-b2d1-b6b84838d8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a80bfaf-b3b4-4c4f-8f15-118db7c4201e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_230_millio_forintos_regi_es_ritka_mercedest_arulnak_tatabanyan","timestamp":"2021. június. 12. 06:41","title":"230 millió forintos régi és ritka Mercedest árulnak Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig kevés. ","shortLead":"Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig...","id":"20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e829e4a-7cdd-4c2b-8c0e-b7ea5750bbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_Felzarkozott_Nemetorszag_a_beoltottak_szamaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:48","title":"Belehúztak az oltásba a németek: már 60 milliónál járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de a jelek szerint a katonák még mindig nem keresnek eleget, ugyanis a katonai pálya nem valami népszerű.","shortLead":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de...","id":"20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9759fa-7524-4c67-bce6-b8a2d49235e1","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","timestamp":"2021. június. 12. 14:00","title":"Remek páncélosai lesznek a Honvédségnek, csak közkatonából van kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak azért is Kis Grofó!","shortLead":"Csak azért is Kis Grofó!","id":"20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4095b-c918-4cd5-a4bd-6c72b9402837","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","timestamp":"2021. június. 12. 09:50","title":"Szijjártó mintha csak a NER-kultúrharcos Szakács Árpádot akarná heccelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28cb93a-22ce-473b-be0a-c3cb2f37301d","c_author":"László Csaba","category":"360","description":"A nagyvállalatok társasági adójának nemzetközi minimálása úgy működhet, mint Arkhimédész „biztos pontja”, amelyen állva kifordítható sarkaiból a világ – véli szerzőnk, László Csaba volt pénzügyminiszter, címzetes egyetemi tanár. Az „agresszív adóoptimalizálás” visszaszorításához vezető úton azonban még számos buktató lehet.","shortLead":"A nagyvállalatok társasági adójának nemzetközi minimálása úgy működhet, mint Arkhimédész „biztos pontja”, amelyen állva...","id":"202123__globalis_adozas__g7megallapodas__yellen_javaslata__arkhimedesz_adoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28cb93a-22ce-473b-be0a-c3cb2f37301d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177b2be8-66dc-4405-923c-279d0a11ed03","keywords":null,"link":"/360/202123__globalis_adozas__g7megallapodas__yellen_javaslata__arkhimedesz_adoja","timestamp":"2021. június. 12. 07:00","title":"László Csaba: Hatalmas káoszban kell tisztességes adózásra fogni a multikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","shortLead":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","id":"20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0d3fb-b2a7-416c-9b1d-66604d8503b8","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","timestamp":"2021. június. 12. 13:55","title":"Egészben kapott be egy bálna egy amerikai halászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák történetében. Jude Bellinghamnek köszönhetően egy korrekord is megdőlt.","shortLead":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák...","id":"20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89b253d-bda0-485f-81e3-33927afb502f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","timestamp":"2021. június. 13. 17:16","title":"Anglia történelmi győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]