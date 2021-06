Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Százötven millió dolláros segélycsomagot állított össze a Pentagon az ukrán hadsereg számára – jelentették be Washingtonban néhány nappal az előtt, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Genfben csúcstalálkozót tart, amelyen szóba kerül az ukrán-orosz viszony kérdése is.\r

","shortLead":"Százötven millió dolláros segélycsomagot állított össze a Pentagon az ukrán hadsereg számára – jelentették be...","id":"20210612_Komoly_amerikai_segitseget_kap_az_ukran_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0e166e-61f5-4e00-9b6f-9ae463e444ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Komoly_amerikai_segitseget_kap_az_ukran_hadsereg","timestamp":"2021. június. 12. 19:39","title":"Komoly amerikai segítséget kap az ukrán hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely kereken 100 colos képátlóval rendelkezik és visszavert fénnyel pihenteti a szemünket.","shortLead":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely...","id":"20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c864501e-33d2-4e64-a92b-727b3ceeffef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. június. 12. 17:00","title":"Ha igazán nagy képernyő kell: kipróbáltuk a Hisense lézertévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsút int a régi Windowsoknak a videokártyáiról ismert Nvidia: a gyártó rövidesen csak a legújabb oprendszert fogja teljeskörűen támogatni.","shortLead":"Búcsút int a régi Windowsoknak a videokártyáiról ismert Nvidia: a gyártó rövidesen csak a legújabb oprendszert fogja...","id":"20210614_nvidia_driver_videokartya_windows_10_windows_8_windows_8_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee412b1d-014c-4eb2-8c06-c328b5c470c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nvidia_driver_videokartya_windows_10_windows_8_windows_8_1","timestamp":"2021. június. 14. 08:33","title":"Az Nvidia idén ősztől már csak Windows 10-re ad ki új drivereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Tóth Csaba az ellene felhozott vádakat érdemben tudja majd cáfolni az előválasztáson. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Tóth Csaba az ellene felhozott vádakat érdemben tudja majd cáfolni az előválasztáson. ","id":"20210613_Karacsony_Gergely_Toth_Csaba_Zuglo_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d66c7d-304d-4e02-8871-c7ad3a517041","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Karacsony_Gergely_Toth_Csaba_Zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 13. 20:57","title":"Karácsony Gergely a Tóth Csaba-ügyet a múlt részének tekinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9858126d-50ed-467a-89ff-79c1d2146ee7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel ezelőtt a Microsoft felvillantott egy különleges technológiát, amellyel valós tárgyak 3D-s számítógépes objektumait lehet létrehozni. Azonban a megvalósításra addig kellett várni, ameddig végül az Apple készítette el.","shortLead":"Évekkel ezelőtt a Microsoft felvillantott egy különleges technológiát, amellyel valós tárgyak 3D-s számítógépes...","id":"20210613_3d_capture_object_tehnologia_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9858126d-50ed-467a-89ff-79c1d2146ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a24d6c-c5f5-46aa-8610-7f7343139cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_3d_capture_object_tehnologia_apple","timestamp":"2021. június. 13. 16:03","title":"A Microsoft megígérte, az Apple pedig kifejlesztette az új technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","shortLead":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","id":"20210614_elektromos_auto_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f238fa60-a4d2-4122-b2d1-c4e5a64784cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210614_elektromos_auto_palyazat","timestamp":"2021. június. 14. 08:09","title":"Mától lehet pályázni elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó forgalom. ","shortLead":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó...","id":"20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96f24b-045b-49a7-863b-60a3a0a2e6e8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","timestamp":"2021. június. 13. 19:52","title":"Kétszer egysávos út épülne Gyúrón, tiltakoznak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]