[{"available":true,"c_guid":"654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra letartóztatták a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik tagját szombaton Moszkvában, hetekkel azután, hogy egy másik incidens miatt kiengedték a rendőrségi őrizetből.\r

\r

","shortLead":"Újra letartóztatták a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik tagját szombaton Moszkvában, hetekkel azután, hogy egy másik...","id":"20210613_Megint_racs_mogott_a_Pussy_Riot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b2802-684a-4587-99e9-818b7c4ba38e","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megint_racs_mogott_a_Pussy_Riot","timestamp":"2021. június. 13. 12:27","title":"Megint rács mögött a Pussy Riot egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8b47a1-c127-492e-918a-a65036c4b628","c_author":"H. A.","category":"elet","description":"Esőben nem akkora buli, de száraz időben biztosan nagy élmény lesz több ezer emberrel együtt szurkolni.","shortLead":"Esőben nem akkora buli, de száraz időben biztosan nagy élmény lesz több ezer emberrel együtt szurkolni.","id":"20210611_foci_eb_euro_2020_szurkoloi_zona_varosliget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8b47a1-c127-492e-918a-a65036c4b628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2c46a5-c592-4cda-ade1-03b054cb2465","keywords":null,"link":"/elet/20210611_foci_eb_euro_2020_szurkoloi_zona_varosliget","timestamp":"2021. június. 11. 16:25","title":"Gigantikus kivetítők, játékok és foci orrvérzésig – megnyílt az Eb szurkolói zónája a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kapilláris szivárgási szindrómát okozhat a brit–svéd fejlesztésű oltóanyag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteki közlése szerint.","shortLead":"Kapilláris szivárgási szindrómát okozhat a brit–svéd fejlesztésű oltóanyag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteki...","id":"20210611_astrazeneca_mellekhatas_ema_kapillaris_szivargasi_szindroma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd326bca-ae3c-4bb0-be6d-617bb336242b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_astrazeneca_mellekhatas_ema_kapillaris_szivargasi_szindroma","timestamp":"2021. június. 11. 17:08","title":"Az AstraZeneca vakcinájának újabb mellékhatását jelentették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Döntött az Európai Bíróság elnöke, gyorsított eljárásban fogják tárgyalni a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatos magyar–lengyel közös beadványt.","shortLead":"Döntött az Európai Bíróság elnöke, gyorsított eljárásban fogják tárgyalni a jogállamisági feltételrendszerrel...","id":"20210611_Gyorsitott_eljarasban_targyaljak_a_jogallamisagi_pert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20870a40-2448-413e-a875-80c21e5d7132","keywords":null,"link":"/eurologus/20210611_Gyorsitott_eljarasban_targyaljak_a_jogallamisagi_pert","timestamp":"2021. június. 11. 14:57","title":"Gyorsított eljárásban tárgyalják a jogállamisági pert az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e488775a-0765-465c-9ef9-90c5e09c8e27","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Már nemcsak itthon terjeszkednek a kormányközeli magyar üzletemberek, hogy állami megrendelésekből felépített kártyaváraik egy választási vereség esetén ne azonnal omoljanak össze.\r

","shortLead":"Már nemcsak itthon terjeszkednek a kormányközeli magyar üzletemberek, hogy állami megrendelésekből felépített...","id":"20210609_Ifju_hoditok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e488775a-0765-465c-9ef9-90c5e09c8e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060cea6-46a7-462b-9cc3-a81995164967","keywords":null,"link":"/360/20210609_Ifju_hoditok","timestamp":"2021. június. 11. 15:00","title":"Külföldön sem hagyja az út szélén kedvenc oligarcháit a Fidesz-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a492-8912-43f3-8c2b-b3cf24944438","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Soha nem volt még múzeumban kiállítva, pedig ezt tartják a legjelentősebb roma kortárs festménynek Magyarországon. Monumentális alkotás, vibráló színekkel, amelynek legfőbb üzenete, hogy nem lehet a magyar történelemről a cigányság említése nélkül beszélni. Péli Tamás Születés című, 1983-as pannója most először látható egy kiállítótérben, de mindössze négy hónapig van fix helye, további sorsa bizonytalan.","shortLead":"Soha nem volt még múzeumban kiállítva, pedig ezt tartják a legjelentősebb roma kortárs festménynek Magyarországon...","id":"20210612_peli_tamas_szuletes_roma_kultura_festeszet_BTM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c950a492-8912-43f3-8c2b-b3cf24944438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d25e2-9076-4ced-821e-2e8d0f7db0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210612_peli_tamas_szuletes_roma_kultura_festeszet_BTM","timestamp":"2021. június. 12. 20:00","title":"Negyven év sötétség után a szemünk láttára születik újjá a roma eredetmítosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a04a55-5953-4baf-ae4a-e67fc20fbed7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Budapesten született és tanult Balla Zsoltot lipcsei rabbit a minap nevezték ki a német hadsereg 100 év óta első tábori rabbijának.","shortLead":"A Budapesten született és tanult Balla Zsoltot lipcsei rabbit a minap nevezték ki a német hadsereg 100 év óta első...","id":"20210612_lapszemle_Balla_Zsolt_Bundeswehr_tabori_rabbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a04a55-5953-4baf-ae4a-e67fc20fbed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ccc830-4758-41d4-8c48-737e39b6886f","keywords":null,"link":"/360/20210612_lapszemle_Balla_Zsolt_Bundeswehr_tabori_rabbi","timestamp":"2021. június. 12. 09:30","title":"Balla Zsolt, a Bundeswehr első tábori rabbija: \"A zsidóknak van jövőjük Németországban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]