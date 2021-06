Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna hírműsorai a választási kampányban is jól jöhetnek.","shortLead":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna...","id":"202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d9905-c025-4521-b1bd-4f3a2122cf00","keywords":null,"link":"/360/202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Romáknak szóló rádiót is indítana a Dikh TV tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","shortLead":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","id":"20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b65bf8d-2701-4cfb-a9c9-e06021364907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","timestamp":"2021. június. 21. 06:05","title":"GKI: Már annyira bizakodnak a magyarok, mint a válság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b5625d-b380-4a33-bd2b-00ae4209e663","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Főkert méhlegelős kezdeményezése után kormányzati gesztust is kapnak a méhek.","shortLead":"A Főkert méhlegelős kezdeményezése után kormányzati gesztust is kapnak a méhek.","id":"20210620_Mehcsaladot_koltoztetnek_az_Agrarminiszterium_erkelyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b5625d-b380-4a33-bd2b-00ae4209e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac50342-0d69-41da-b8c7-737b5e676f1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Mehcsaladot_koltoztetnek_az_Agrarminiszterium_erkelyere","timestamp":"2021. június. 20. 13:51","title":"Méhcsaládot költöztetnek az Agrárminisztérium erkélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93244e32-6d90-4a2f-9cc1-30d08a507b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a 444.hu próbálta megtudni, hol hogyan áll az immunizálás – hiába.","shortLead":"Most a 444.hu próbálta megtudni, hol hogyan áll az immunizálás – hiába.","id":"20210620_Alig_tudni_reszleteket_az_oltasi_program_meneterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93244e32-6d90-4a2f-9cc1-30d08a507b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66859c7d-19dc-4157-bc6d-9a06bb4ca799","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Alig_tudni_reszleteket_az_oltasi_program_meneterol","timestamp":"2021. június. 20. 17:55","title":"Alig tudni részleteket az oltási program menetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a világ talán leghíresebb, ma 43 éves macskáját.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892897a-5a1d-4e20-bca2-4dd9dbe4dd03","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","timestamp":"2021. június. 19. 09:30","title":"Foci helyett: Azonosuljon ön is egy lusta, kövér macskával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen volt az időmérőn a leggyorsabb, közvetlen mögötte a két","shortLead":"Max Verstappen volt az időmérőn a leggyorsabb, közvetlen mögötte a két","id":"20210619_Verstappen_Francia_Nagydij_F1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb7ddcb-4587-419b-a946-2701eef246be","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Verstappen_Francia_Nagydij_F1","timestamp":"2021. június. 19. 16:28","title":"Verstappen indul az élről a Francia Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","shortLead":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","id":"20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1e891-1fb0-4ecf-8e47-d09a50abcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","timestamp":"2021. június. 20. 09:08","title":"Nem leváltották, rendfőnök lett Semjén miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]