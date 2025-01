Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az Európai Unióval folytatott jogállami vitában nem történt kézzelfogható előrelépés, így Orbán Viktor kormánya 2025. január 1-jétől már nem lesz képes lehívni a korábban befagyasztott pénzeknek ezt a részét. Le Monde-elemzés: Magyarország éppen most veszít el egymilliárd eurót
Úgy tűnik, véget ért az ünnepek alatti nyugalom, délutánra elővették és ütni kezdték a forintot.
Délutánra bezuhant a forint, megint itt a 400-as dollár
A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.
Hihetetlen, de idén már oldtimerek lehetnek az első Fiat Bravák
A strandkézilabdázó 44 éves volt.
Meghalt Ács Barbara A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén. 10 új autó, amit nagyon várunk 2025-ben – magyarországi modellek is főszerepben
Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.
Új néven folytatják a Speedzone újságírói
Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.
Magyar Péter szerint már április végén előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak
Több mint hatvan, heroinnal megtöltött csomagot nyeltek le ketten.
Két magyar drogcsempészt fogtak el Ausztráliában, lenyelt csomagokban vitték volna be az országba a kábítószert