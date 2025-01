Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a823486-31dd-4307-b2b9-3960bda551fe","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A stressz a gyomor-bél rendszeri problémák széles körét kiválthatja, és súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"A stressz a gyomor-bél rendszeri problémák széles körét kiválthatja, és súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket...","id":"20250126_Stressz-es-gyomor-Igy-befolyasolja-az-erzelmi-terheles-az-emesztorendszert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a823486-31dd-4307-b2b9-3960bda551fe.jpg","index":0,"item":"c5b90f46-76a5-49c3-88d8-1b7739ad72c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250126_Stressz-es-gyomor-Igy-befolyasolja-az-erzelmi-terheles-az-emesztorendszert","timestamp":"2025. január. 26. 19:15","title":"Stressz és gyomor: Így befolyásolja az érzelmi terhelés az emésztőrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d431d1-3a27-480d-9fd8-8467a9c75be7","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A politika nem sajátíthatja ki a kereszténységet, és nem használhatja a társadalom megosztására, a hatalomnak pedig szolgálnia kell az embereket, nem pedig félelmet kelteni bennük. Marianne Edgar Budde washingtoni püspöknő Trump beiktatásának napján elmondott prédikációja nem véletlenül váltott ki rendkívüli visszhangot. Vélemény. ","shortLead":"A politika nem sajátíthatja ki a kereszténységet, és nem használhatja a társadalom megosztására, a hatalomnak pedig...","id":"20250127_marianne-edgar-budde-predikacio-trump-beiktatas-egyhaz-keresztenyek-ideologiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d431d1-3a27-480d-9fd8-8467a9c75be7.jpg","index":0,"item":"904132ca-c5eb-4163-a1b8-96db082253c5","keywords":null,"link":"/360/20250127_marianne-edgar-budde-predikacio-trump-beiktatas-egyhaz-keresztenyek-ideologiak","timestamp":"2025. január. 27. 13:00","title":"A püspöknő, akinek hiába lobogtatta Trump a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az X tulajdonosa, Donald Trump jobbkeze azt üzente a szélsőjobboldali párt támogatóinak, hogy nem kellene ennyit foglalkozni a múltbéli bűnökkel.","shortLead":"Az X tulajdonosa, Donald Trump jobbkeze azt üzente a szélsőjobboldali párt támogatóinak, hogy nem kellene ennyit...","id":"20250125_eloben-jelentkezett-be-az-AfD-kampanygyulesere-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"b13f1593-c903-47d9-a11b-10ebd7187996","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_eloben-jelentkezett-be-az-AfD-kampanygyulesere-Elon-Musk","timestamp":"2025. január. 25. 20:22","title":"„Ti vagytok Németország legnagyobb reménysége” – élőben jelentkezett be az AfD kampánygyűlésére Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","shortLead":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","id":"20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499.jpg","index":0,"item":"4991c351-e376-4b67-86e7-dfa1bad346af","keywords":null,"link":"/sport/20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","timestamp":"2025. január. 26. 12:12","title":"Szoboszlait dicséri a sportsajtó, Slot szerint nem kapja meg a kellő elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani, hogy problémát okoz számukra az egészséges testsúly fenntartása, a diagnózis néha sokáig várat magára vagy elmarad. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani...","id":"20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"c7bd0ced-8cee-450e-a407-89787a103a86","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","timestamp":"2025. január. 25. 19:15","title":"Ismerjük fel az evészavarokat: ezek a leggyakoribb típusok és tüneteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80033d60-0b7c-48dc-9c6c-71007ea45c60","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Összeszedtük mindazt, amit a Rákosrendezőn tervezett Mini-Dubaj beruházás kapcsán tudni lehet, és érdemes. ","shortLead":"Összeszedtük mindazt, amit a Rákosrendezőn tervezett Mini-Dubaj beruházás kapcsán tudni lehet, és érdemes. ","id":"20250126_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-eagle-hills-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80033d60-0b7c-48dc-9c6c-71007ea45c60.jpg","index":0,"item":"7e5df081-d6d5-4c23-8c13-3397d980bd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_rakosrendezo-mini-dubaj-grand-budapest-eagle-hills-budapest-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 17:00","title":"Elveszítette a fonalat a Mini-Dubaj ügyben? Most mindent elmagyarázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","shortLead":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","id":"20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6.jpg","index":0,"item":"3b6fecc8-aed3-4bd0-be27-4c13cdbf1092","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","timestamp":"2025. január. 27. 08:48","title":"Hosszú sorok álltak a Bindzsisztán sütiért a hódmezővásárhelyi cukrászdánál, több száz szeletet adhattak el a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]