[{"available":true,"c_guid":"d06d1890-21f6-48bc-8e2b-8b98376a57ae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svédországi Forsmark atomerőmű közelében nyílhat meg a 2030-as években az a tároló, ahol a kiégett üzemanyag-rudakat tárolják majd. Egyre több ilyen létesítményre lesz szükség.","shortLead":"A svédországi Forsmark atomerőmű közelében nyílhat meg a 2030-as években az a tároló, ahol a kiégett üzemanyag-rudakat...","id":"20250117_svedorszag-radioaktiv-hulladek-tarolasa-atomtemeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06d1890-21f6-48bc-8e2b-8b98376a57ae.jpg","index":0,"item":"f91daae4-4b84-4cb6-83b2-ca24e8fcef49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_svedorszag-radioaktiv-hulladek-tarolasa-atomtemeto","timestamp":"2025. január. 17. 20:03","title":"Óriási atomtemetőt épít Svédország, 500 méter mélyre ásnak le hozzá, 100 000 éven át működhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","shortLead":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","id":"20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746.jpg","index":0,"item":"cf86059c-96cb-4cb6-9764-d7de420ae505","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","timestamp":"2025. január. 18. 11:55","title":"Beszivárgott egy fegyveres az iráni Legfelsőbb Bíróság épületébe és lelőtt két bírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eljátszottak az ötlettel. ","shortLead":"Eljátszottak az ötlettel. ","id":"20250117_Igy-nezne-ki-Tesla-Model-3-a-Juniper-stilusaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45.jpg","index":0,"item":"d38d9f13-0ef7-4680-8728-5cc2e7410652","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_Igy-nezne-ki-Tesla-Model-3-a-Juniper-stilusaval","timestamp":"2025. január. 17. 20:20","title":"Így nézne ki a Tesla Model 3 a Juniper stílusával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják környezetünket, sőt már szervezetünket is a mikroműanyagok. Sokszor meglepően nagy koncentrációban jelennek meg hazai vizeinkben, a szakértők aprólékosabb szennyvíztisztítást, nagyobb odafigyelést és egységes mérést szorgalmaznak, ami még a jövő zenéje. Addig maradnak a folyótakarítási akciók, amelyekből minden korábbinál többet szerveztek tavaly. Mind a műanyaggyártásnál, mind a folyótakarításnál kulcskérdés, hogy a forrásnál kellene kezdeni a munkát.","shortLead":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják...","id":"20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1.jpg","index":0,"item":"aee041ed-8617-42aa-a9b3-0fb22ef8d3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 20:00","title":"Szorgosan szedegetjük a folyókból, de sok állam nem akarja elengedni a műanyagokat, amelyek szép lassan az agyunkra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt, amit az EU diktál neki. Az autóipari beruházások továbbra sem állnak le, pedig egyre több jel mutat arra, hogy zsákutcába hajtottunk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt...","id":"20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"d3349bce-fa95-4dd3-a821-e06d959f0e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 07:00","title":"És akkor a magyar kormány leírta, amit Brüsszel diktált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe20489-0c60-4549-98b0-373552702287","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egy kapufát lőtt, emellett kapott egy sárga lapot, 80 percet töltött a pályán.","shortLead":"Egy kapufát lőtt, emellett kapott egy sárga lapot, 80 percet töltött a pályán.","id":"20250118_Szoboszlai-elso-felidei-jatekat-dicseri-a-kulfoldi-sajto-de-a-masodik-jatekreszben-halovanynak-lattak-a-teljesitmenyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe20489-0c60-4549-98b0-373552702287.jpg","index":0,"item":"1a558dfa-8f18-4fa0-bf94-ee76cc81117b","keywords":null,"link":"/sport/20250118_Szoboszlai-elso-felidei-jatekat-dicseri-a-kulfoldi-sajto-de-a-masodik-jatekreszben-halovanynak-lattak-a-teljesitmenyet-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 19:43","title":"Szoboszlai remekelt az első félidőben a külföldi sajtó szerint, de a második játékrészben haloványnak látták a teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is kóstolhattak a szerencsések.","shortLead":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is...","id":"20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771.jpg","index":0,"item":"5eb3b95e-09ef-4539-bb41-718035e0a4dc","keywords":null,"link":"/elet/20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","timestamp":"2025. január. 18. 05:43","title":"Utasokat ebédeltet meg a budapesti metrón az ázsiai séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent meg arról, hogy pisztollyal több lövést ad le egy mozgó autóból.","shortLead":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent...","id":"20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f.jpg","index":0,"item":"61eea78c-c62d-45c5-8249-d8a276c93f65","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","timestamp":"2025. január. 18. 10:06","title":"Autóból lövöldözött a horvát miniszter, miután ez kiderült, lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]