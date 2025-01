Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni, hogy a déli féltekén óriási vulkanikus tevékenység történt.","shortLead":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni...","id":"20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9.jpg","index":0,"item":"2c996de2-24a2-4dde-8f2a-50b6e649672d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","timestamp":"2025. január. 30. 13:11","title":"Rekordméretű vulkánkitörés volt a Jupiter holdján, Magyarországnál is nagyobb területet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség 1,1-szeresét is sikerült elérni.","shortLead":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség...","id":"20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754.jpg","index":0,"item":"61632081-7ee6-4dc0-9d53-1250319670a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","timestamp":"2025. január. 29. 11:03","title":"Sikerült a történelmi teszt: átlépte a hangsebességet a Concorde utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de a kifizetést a NAV és a MÁK is megsarcolta.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de...","id":"20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610.jpg","index":0,"item":"d6b33232-3cf2-4f24-8ec8-a46465eb50ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","timestamp":"2025. január. 29. 15:11","title":"Több mint negyven százalékát inkasszálta az Iványi Gábor egyházához érkező 1%-os felajánlásoknak a NAV és a MÁK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két embert halálra szurkáló fiatal 25 év fegyházat kapott, az egyik áldozatot fejenrúgó férfi büntetését súlyosbította az ítélőtábla.","shortLead":"A két embert halálra szurkáló fiatal 25 év fegyházat kapott, az egyik áldozatot fejenrúgó férfi büntetését...","id":"20250129_jogeros-itelet-deak-teri-kettos-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798.jpg","index":0,"item":"1c41e78b-0178-4b77-b909-ecc2ec4607cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_jogeros-itelet-deak-teri-kettos-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 29. 17:32","title":"Jogerős ítélet született a Deák téri kettős gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a07cb9-0a7d-40a1-91d4-22b0bfc1d132","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt viszont még nem tudni, Orbán Viktor mikor látogat Washingtonba.","shortLead":"Azt viszont még nem tudni, Orbán Viktor mikor látogat Washingtonba.","id":"20250129_egyesult-allamok-izrael-donald-trump-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a07cb9-0a7d-40a1-91d4-22b0bfc1d132.jpg","index":0,"item":"758103b3-3f80-4efa-9272-e098b2324995","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_egyesult-allamok-izrael-donald-trump-talalkozo","timestamp":"2025. január. 29. 12:30","title":"Netanjahu lesz Trump első külföldi vendége a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elfogadott rendelet szerint a kerületeket mintegy 259 milliárd forint (46 százalék), a fővárost pedig nagyjából 305 milliárd forint (54 százalék) illeti meg.","shortLead":"Az elfogadott rendelet szerint a kerületeket mintegy 259 milliárd forint (46 százalék), a fővárost pedig nagyjából 305...","id":"20250129_Dontottek-a-fovarosi-kepviselok-a-forrasmegosztasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d.jpg","index":0,"item":"beb73a60-62b3-4e33-80de-6a7f5d576f78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Dontottek-a-fovarosi-kepviselok-a-forrasmegosztasrol","timestamp":"2025. január. 29. 22:01","title":"Döntöttek a fővárosi képviselők a forrásmegosztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó versenyben.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó...","id":"20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28.jpg","index":0,"item":"10b4872d-0439-45d9-917a-44aec3a517d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","timestamp":"2025. január. 29. 14:21","title":"Közelében sincs az Auchan béremelése a dolgozók elvárásának, a szakszervezet szerint sokan távozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bf1244-e271-41bd-850b-f464029fc489","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik helyszínen két kamion, a másikon több személyautó ütközött. ","shortLead":"Az egyik helyszínen két kamion, a másikon több személyautó ütközött. ","id":"20250130_Lezartak-M1-es-Tatabanyanal-torlodas-M0","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4bf1244-e271-41bd-850b-f464029fc489.jpg","index":0,"item":"cf1ae7f4-5991-4596-bcf7-488f41d3c258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Lezartak-M1-es-Tatabanyanal-torlodas-M0","timestamp":"2025. január. 30. 14:29","title":"Lezárták az M1-est Tatabányánál, az M0-son is 7 kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]