[{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Igazán hasznos új funkcióval bővült a Microsoft Edge. A böngésző ezentúl rendelkezik egy beépített szűrővel, ami a különféle csalárd oldalakat igyekszik lefülelni, és figyelmezteti is a felhasználót a veszélyről.","shortLead":"Igazán hasznos új funkcióval bővült a Microsoft Edge. A böngésző ezentúl rendelkezik egy beépített szűrővel, ami...","id":"20250207_microsoft-edge-bongeszo-kartevoblokkolo-uj-biztonsagi-funkcio-csalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"faa4106e-f915-4ef1-a35c-56254c066d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_microsoft-edge-bongeszo-kartevoblokkolo-uj-biztonsagi-funkcio-csalasok","timestamp":"2025. február. 07. 19:03","title":"A csalók számára rémálom, mindenki más viszont örülhet a Microsoft újdonságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","shortLead":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","id":"20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"fbeb488f-63bb-482d-982c-a15c2cd8b720","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","timestamp":"2025. február. 08. 21:10","title":"A nyolcéves kislány végignézhette, ahogy anyja a kistestvérével a vonat elé lépett Győr közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf27323-5d9a-4f32-b239-ca0bce53aecf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Vöröskereszt aggódik az izraeli túszok kiszabadításának körülményei miatt. Szombaton újabb három izraeli férfit engedett szabadon a Hamász, akiket a fogolycsere előtt hosszasan kihallgattak és megalázóan viselkedtek velük.","shortLead":"A Vöröskereszt aggódik az izraeli túszok kiszabadításának körülményei miatt. Szombaton újabb három izraeli férfit...","id":"20250208_A-Voroskereszt-aggodik-az-izraeli-tuszok-kiszabaditasanak-korulmenyi-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cf27323-5d9a-4f32-b239-ca0bce53aecf.jpg","index":0,"item":"7a91ebc3-06d1-4659-bb94-0447b7da58c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_A-Voroskereszt-aggodik-az-izraeli-tuszok-kiszabaditasanak-korulmenyi-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:56","title":"A lesoványodva szabadult Eli csak most tudta meg, hogy családját már 2023. október 7-én lemészárolta a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Pénzt már januárban adott a kormány, most az eljárást gyorsítják fel.","shortLead":"Pénzt már januárban adott a kormány, most az eljárást gyorsítják fel.","id":"20250207_miskolctapolca-barlangfurdo-helyreallitas-kiemelt-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225.jpg","index":0,"item":"58171fba-58fe-4ce4-b4bc-e5f6ec9b165f","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_miskolctapolca-barlangfurdo-helyreallitas-kiemelt-beruhazas","timestamp":"2025. február. 07. 21:50","title":"Kiemelt beruházás lett a Miskoltapolca Barlangfürdő helyreállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","shortLead":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","id":"20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423.jpg","index":0,"item":"df8c9247-b952-4261-a3a3-e8b50e6851b3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","timestamp":"2025. február. 08. 05:01","title":"A két vaginával született nő válaszolt a leggyakoribb kérdésekre, amiket kapni szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d270a83-733a-463a-9a18-cfe92da90ef5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyavállalat az elmúlt években nemcsak a vendéglátóhelyek számát szaporította, hanem az árbevételét is. ","shortLead":"Az anyavállalat az elmúlt években nemcsak a vendéglátóhelyek számát szaporította, hanem az árbevételét is. ","id":"20250208_hvg-magyarorszag-Burger-King-fusion-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d270a83-733a-463a-9a18-cfe92da90ef5.jpg","index":0,"item":"d92f27d2-86d3-4775-a131-597aa56b1854","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-magyarorszag-Burger-King-fusion-group","timestamp":"2025. február. 08. 08:30","title":"Csak úgy dőlnek a tízmilliárdok a Burger King hazai üzemeltetőjéhez, amely nyomul is tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp elég baja van Harrynek Meghannal, aki Trump szerint „szörnyű egy nő”.","shortLead":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp...","id":"20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315.jpg","index":0,"item":"1c29fd87-39da-4923-a1a5-648133aa18c8","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:18","title":"Trump megszólalt Harry hercegről: sajnálja Meghan Markle miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]