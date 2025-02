Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk tolt pucérság miatt lehetünk zavarban, hanem azért is, mert nem tudjuk, hogy amit látunk, az divat, művészet, esetleg szimpla polgárpukkasztás, vagy kizsákmányolás és erőszak. ","shortLead":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk...","id":"20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266.jpg","index":0,"item":"68873c15-4bb4-4cec-aee0-1db1dde35ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 07:00","title":"Kukkolás a nyílt színen: mihez kezdjünk Bianca Censori meztelen testével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"0ea864a8-f256-4971-a797-ef0d9b65daa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","timestamp":"2025. február. 09. 12:00","title":"Ez történt: A befektetést hetek alatt tízszerező titkos módszerről kering egy átverés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk? Talán csak elfogadni azt, hogy ennek ellenére megérdemeljük a szeretetet. Erről is szól a Szerethető című norvég film.","shortLead":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk...","id":"20250208_Szeretheto-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e.jpg","index":0,"item":"d142f798-c81d-4a37-9ee6-e99fef8199bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Szeretheto-filmkritika","timestamp":"2025. február. 08. 09:00","title":"Ki magához nem jó, mást sem szerethet – kritika a Szerethető című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel bevételére” készülő EP-frakcióhoz tartozó szélsőjobbos politikai univerzum Moszkva érdekeit szolgálja – még ha nem is mindenki szándékosan.","shortLead":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel...","id":"20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36.jpg","index":0,"item":"e147fe49-351f-4d34-abb4-9def02034cd4","keywords":null,"link":"/360/20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 12:15","title":"Cseh kormányfő: Egyértelmű, hogy a Patrióták orosz érdekeket szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","shortLead":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","id":"20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0.jpg","index":0,"item":"a49f29d5-31f6-416c-a622-2394884a9255","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","timestamp":"2025. február. 08. 11:53","title":"Elmezavarban szenvedő férfi rongálta meg a Szent Péter-bazilika oltárát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb437f49-b9e8-49cc-96dc-458700d66721","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központ szerint az intézmények vezetői döntenek ebben a kérdésben. ","shortLead":"A központ szerint az intézmények vezetői döntenek ebben a kérdésben. ","id":"20250208_osztalykirandulas-valtozas-tankerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb437f49-b9e8-49cc-96dc-458700d66721.jpg","index":0,"item":"1a2ac13e-1bd3-4964-9d0d-06e9de2cad6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_osztalykirandulas-valtozas-tankerulet","timestamp":"2025. február. 08. 10:20","title":"Van, ahol csak egynapos osztálykirándulásokat lehet szervezni, az illetékes tankerület szerint nincs tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]