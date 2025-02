Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","shortLead":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","id":"20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a.jpg","index":0,"item":"77e43733-9036-4500-85f6-8678493124fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. február. 12. 17:07","title":"Az oroszoknak kémkedett, őrizetbe vették az ukrán terrorelhárítás vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c16bc2-356f-4a4d-aedb-64a248470ac3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új fényszórókkal támad a Mercedes C-Klasse hamarosan leleplezendő felfrissített változata.","shortLead":"Új fényszórókkal támad a Mercedes C-Klasse hamarosan leleplezendő felfrissített változata.","id":"20250213_jon-a-csillagszemu-legujabb-mercedes-c-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52c16bc2-356f-4a4d-aedb-64a248470ac3.jpg","index":0,"item":"f15ab7c2-79a2-494b-a61d-ce1fc33ae095","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_jon-a-csillagszemu-legujabb-mercedes-c-osztaly","timestamp":"2025. február. 13. 08:41","title":"Jön a csillagszemű legújabb Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8363fe7d-9429-44a9-8ba5-263675cbe688","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lánchíd mellett a pesti alsó rakpart egy részét sem lehet majd megközelíteni.","shortLead":"A Lánchíd mellett a pesti alsó rakpart egy részét sem lehet majd megközelíteni.","id":"20250213_lanchid-lezaras-filmforgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8363fe7d-9429-44a9-8ba5-263675cbe688.jpg","index":0,"item":"a7dee3d8-32ea-4c55-9ba8-c1ce0f888241","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_lanchid-lezaras-filmforgatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:23","title":"Filmforgatás miatt lezárják a Lánchidat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","shortLead":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","id":"20250213_repulo-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9.jpg","index":0,"item":"4feecd56-e783-480c-b86c-35c29f8621d8","keywords":null,"link":"/elet/20250213_repulo-villamcsapas","timestamp":"2025. február. 13. 04:31","title":"Mi történik, ha villám csap a repülőbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","shortLead":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","id":"20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b.jpg","index":0,"item":"aeaf042a-f5de-4031-a7e2-6ee25a860b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","timestamp":"2025. február. 11. 19:38","title":"Földrengés volt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f681b0-7f7c-4a24-88a7-9d929cade5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14 csecsemőt nem tudtak elhelyezni január végén. ","shortLead":"14 csecsemőt nem tudtak elhelyezni január végén. ","id":"20250212_csecsemo-korhaz-Budapest-OKF-SOS-Gyermekfalvak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f681b0-7f7c-4a24-88a7-9d929cade5c2.jpg","index":0,"item":"8a190baa-bce4-4f69-91d5-9f84faffa510","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_csecsemo-korhaz-Budapest-OKF-SOS-Gyermekfalvak","timestamp":"2025. február. 12. 22:02","title":"Kórházban hagyott csecsemők elhelyezése miatt kért segítséget az Országos Kórházi Főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","shortLead":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","id":"20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22.jpg","index":0,"item":"b429b7f0-09e3-4fed-9ec6-ea1448b8b6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 13. 09:04","title":"Úgy volt, hogy Teslákat vesz az amerikai külügy, de most már csak „páncélozott elektromos járművekről” van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3061aa8e-262c-4ea8-811b-ba130ebd7a8c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy szakszervezeti tüntetés résztvevőit érte támadás, a rendőrség szerint az elkövető egy fiatal afgán férfi.","shortLead":"Egy szakszervezeti tüntetés résztvevőit érte támadás, a rendőrség szerint az elkövető egy fiatal afgán férfi.","id":"20250213_tomegbe-hajtott-autos-munchen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3061aa8e-262c-4ea8-811b-ba130ebd7a8c.jpg","index":0,"item":"4ba38330-023a-43cd-b588-3a7315cf028c","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_tomegbe-hajtott-autos-munchen-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 11:20","title":"Tömegbe hajtott egy autós Münchenben, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]