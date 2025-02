Furcsa botrány rázza meg a napokban a spanyol futballt, főszereplői Jude Bellingham, csapata, a Real Madrid és José Luis Munuera Montero játékvezető.

Utóbbi azzal rántotta magára a klub vezetésének és szurkolóinak haragját, hogy az Osasuna elleni hétvégi, 1-1-es döntetlennel véget ért bajnoki első félidejében kiállította Jude Bellinghamet.

A bíró kezében a 39. percben villant a piros, mert úgy hallotta, hogy a madridiak angol sztárja azt mondja neki: „baszd meg” (fuck you). A meccs után azonban mind Bellingham, mind a Real vezetőedzője, Carlo Ancelotti állította: nem ez hangzott el. A játékos nem akarta megismételni, hogy mi szaladt ki a száján, de ami elhangzott, leginkább a „bassza meg”-hez (fuck) áll közel, amit nem is Munuera Monterónak szánt. „Ha megnézik a videót, látszik, hogy nem azt mondtam, mint ami a beszámolókban megjelent, és remélem, hogy a szövetség ezt figyelembe veszi. Nem inzultáltam senkit, ez világosan látható a felvételen, még csak nem is a játékvezetőnek szántam, magamnak mondtam” – magyarázta, hozzátéve, hogy szerinte a bíró nem értette a különbséget, és hibázott, amikor kiállította.

Nos, a spanyol szövetség nem értett vele egyet. A szervezet fegyelmi bizottsága úgy ítélte meg, hogy Bellingham igenis Munuera Monterónak szólt oda, ezért két mérkőzésre eltiltották. És még olcsón megúszta, mert akár 12-ről is kizárhatták volna.

A focista nem először jár így: tavaly egy hasonló kifakadása után is azonnal pirosat kapott, akkor Gil Manzanótól. A játékvezető akkor így írta le az esetet: „A mérkőzés lefújása után, még a pályán felém rohant, és agresszívan azt kiabálta újra és újra, hogy »ez egy kibaszott gól«”. Akkor is két meccsre szóló eltiltást kapott, akkor a Celta Vigo és éppen az Osasuna elleni bajnokit kellett kihagynia.

A Real most jelezte, hogy fellebbez, hogy a 40-szeres angol válogatott a Girona és a Real Betis ellen is játszhasson. Azzal érvelnek, hogy Bellingham nem „fuck you”-t, hanem „fuck off”-ot mondott, ami mindössze annyit is jelenthet, hogy „kopj le”, bár a „menj a picsába” fordítás stílusában talán közelebb áll hozzá.

A spanyol médiában komoly vita robbant ki a két kifejezés jelentéséről és kulturális értelmezéséről, megszólaltak róla angoltanárok, de egy rádióműsor vezetői még egy angol szálloda recepcióját is felhívták, hogy megtudják, hogyan reagál, akinek azt mondják a vonalban, hogy „fuck off”. Az illető letette a telefont.

A Real még Cristiano Ronaldo egy 2018-as nyilatkozatát is elővette, amelyből arról beszélt, hogy az angol játékosok gyakran mondogatják ezt a pályán, mégsem kapnak érte büntetést a játékvezetőtől, „mivel nem sértő vagy becsmérlő kifejezés”.

A fegyelmi bizottság szerint az esetről készült felvételek és szakértők által szolgáltatott bizonyítékok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy Bellingham nem azt mondta, amit a játékvezető állít, nem derül ki, hogy a „fuck” igét milyen szó követte. Az ügyet a fellebbviteli testület vizsgálja majd.

🚨⚠️ Real Madrid are set to appeal the Competition Committee’s decision to ban Jude Bellingham for two games.



“Based on the images and expert opinion sent by Real Madrid, it has NOT been able to prove that he says “F*ck Off” instead of “F*ck You.” The ref’s report is presumed to… pic.twitter.com/bwCbDVgCqq