[{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amikor a villamos végül megállt, a férfi elkezdte ököllel ütni, majd ünnepelni a győzelmét.","shortLead":"Amikor a villamos végül megállt, a férfi elkezdte ököllel ütni, majd ünnepelni a győzelmét.","id":"20250220_4-6-os-villamos-nyugati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"9664bcf1-5fd3-4afa-a4ff-fbc8d3de9355","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_4-6-os-villamos-nyugati","timestamp":"2025. február. 20. 15:52","title":"Megpróbálta egy őrjöngő férfi eltolni a 4-6-os villamost a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de most megérkezett az elixír: egy BIOS-frissítés, ami megold minden problémát.","shortLead":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de...","id":"20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68.jpg","index":0,"item":"73829002-8e3a-4d09-91ae-e2ca2cc7dcac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","timestamp":"2025. február. 21. 10:03","title":"Megérkezett a javítás: már kékhalál nélkül frissíthetők a legújabb Windowsra bizonyos gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb","c_author":"Fetter Dóra - Martini Noémi","category":"360","description":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus Dei intézményében. A Magyarországon is befolyásos katolikus szervezet kezdetben a férfiaké volt, mára nőknek is teret ad. Milyen NER-közeli női előadók bukkannak fel a kollégiumokban? Hogyan lehet a szervezet tagjává válni, és mivel jár, ha valaki „a Mű”-nek szenteli az életét? Mi történik, ha valaki inkább otthagyná a közösséget?","shortLead":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus...","id":"20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb.jpg","index":0,"item":"d437e906-af9e-496d-a5de-3ce85dca8f5d","keywords":null,"link":"/360/20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","timestamp":"2025. február. 21. 11:32","title":"„Két férfit fogsz csak látni, a papot és a szerelőt” – ilyen nőnek lenni az Opus Deiben, amit kizárólag férfiaknak hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29a6454-20e9-4286-98cb-6a05bba58101","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint elenyésző tétel volt a havi félmillió forint feletti összeg, amit a sörszövetségtől kapott.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint elenyésző tétel volt a havi félmillió forint feletti összeg, amit...","id":"20250221_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-tanacsadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29a6454-20e9-4286-98cb-6a05bba58101.jpg","index":0,"item":"529325f6-1d08-46d8-91bd-949089127fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-tanacsadas","timestamp":"2025. február. 21. 19:57","title":"Lánczi Tamás elárulta, mit dolgozott a Magyar Sörgyártók Szövetségének jó pénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az ukrajnai tűzszünet növekvő esélye és a bebetonozott magas alapkamat is támogatja a forintot. Ha nem lesz béke, jókora gyengülés jöhet, ha lesz, egy ideig 400 alatt maradhat az árfolyam.","shortLead":"Az ukrajnai tűzszünet növekvő esélye és a bebetonozott magas alapkamat is támogatja a forintot. Ha nem lesz béke...","id":"20250220_hvg-forint-inflacio-kamat-tuzszunet-ukrajna-bekebeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a.jpg","index":0,"item":"faf84fa6-5708-471d-83ae-93d501f181e5","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-forint-inflacio-kamat-tuzszunet-ukrajna-bekebeszed","timestamp":"2025. február. 20. 12:00","title":"A spekulánsok ugyan leszálltak a forintról, de Orbán jóslata óta is csak gyengül az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalocsai kórház azt közölte, hogy a gyermekosztályra jelentkező orvos bérigénye az ellátandó betegek alacsony számához viszonyítva irreálisan magas, az általa kialakult bérfeszültség pedig az egész telephely működését veszélyezteti. Kunetz Zsombor szerint „ócska kommunista trükk” az orvos bérigényére kenni, hogy egy megyei intézmény a megye egy részében nem tudja ellátni a feladatát.","shortLead":"A kalocsai kórház azt közölte, hogy a gyermekosztályra jelentkező orvos bérigénye az ellátandó betegek alacsony...","id":"20250221_kalocsa-gyermekgyogyaszat-szuleszet-osztalybezaras-korhaz-kunetz-zsombor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63.jpg","index":0,"item":"c59cc930-411d-4643-a697-1a5d03f23f03","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_kalocsa-gyermekgyogyaszat-szuleszet-osztalybezaras-korhaz-kunetz-zsombor","timestamp":"2025. február. 21. 13:06","title":"Átszervezik a gyermekgyógyászati ellátást Kalocsán, civilek tüntetni fognak a megtartásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793cf47b-65c2-45c6-a936-359cb5b01de0","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a jogszabálytervezet a Vidéki Otthonfelújítási Program változtatásáról, ami révén a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a támogatásra. Van azonban más érdekesség is a dokumentumban, és nem csak a nyugdíjasoknak.","shortLead":"Megjelent a jogszabálytervezet a Vidéki Otthonfelújítási Program változtatásáról, ami révén a nyugdíjasok is jogosultak...","id":"20250221_otthonfelujitasi-tamogatas-nyugdijasok-szamara-itt-vannak-a-reszletek-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793cf47b-65c2-45c6-a936-359cb5b01de0.jpg","index":0,"item":"d910d1ec-1c68-4a57-8fd5-b2ea43137194","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_otthonfelujitasi-tamogatas-nyugdijasok-szamara-itt-vannak-a-reszletek-ingatlan","timestamp":"2025. február. 21. 08:47","title":"Kijöttek a részletek arról, hogyan juthatnak majd otthonfelújítási támogatáshoz a nyugdíjasok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","shortLead":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","id":"20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"0ca4b22f-b162-45b4-bf09-3d4559f96f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","timestamp":"2025. február. 21. 08:53","title":"Két gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak egy illegálisan az USA-ban tartózkodó magyar férfit a floridai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]