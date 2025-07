Mindent megteszünk azért, hogy Oroszország ne tehesse rá a kezét országunkra – HVG-interjú Maia Sandu moldovai elnökkel

Moldova 2022-ben jelentkezett az EU-ba, és még abban az évben, júniusban megkapta a tagjelölti státuszt. Hol tart most a csatlakozási folyamat?

A menetrend szerint 2030-ban csatlakozhatunk, s mióta benyújtottuk a felvételi kérelmünket, nagyon keményen dolgozunk azért, hogy tartsuk magunkat a kitűzött célhoz. Sikeresen működünk együtt az uniós intézményekkel, és támogatnak minket a tagállamok is. Most zajlik az átvilágítási folyamat, úgy véljük, ezt szeptemberre le is zárhatjuk. Bízom abban, hogy Brüsszelben gyorsan döntenek a továbblépésről.

Reális még a korábban kitűzött csatlakozási céldátum?

Teljes mértékben. Az utóbbi három évben bebizonyítottuk, hogy intézményi szempontból készen állunk, és megvan a szükséges politikai akarat is. Nagyon bízom abban, hogy a szeptemberi parlamenti választás után is megmarad ez az elszántság.

Ukrajna és Moldova eddig együtt haladt az EU-tagság felé, Magyarország azonban jó ideje már nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Mennyiben okoz ez problémát Moldova számára?

Nekünk minden tagországgal jó a kapcsolatunk, s ezt nagyra értékeljük. Biztosak vagyunk abban, hogy a kontinensen élő valamennyi embernek érdekében áll, hogy ez a két ország az unió tagjává váljon.

Egy demokratikus és ellenállóképes Moldova, illetve Ukrajna léte hozzájárul Európa békéjének és biztonságának megerősítéséhez.

Ezért úgy vélem, mindkét ország meg fogja szerezni valamennyi EU-tag támogatását.