Külföldi névvel még állásinterjúra sem jutsz el – valóban annyira nyitott a finn társadalom?

Számos finnországi egyetem csalogatja a külföldi fiatalokat magas színvonalú képzésekkel, ingyenes tanulási lehetőséggel és változatos támogatási formákkal. Kimondott céljuk, hogy a képzés befejeztével megtartsák az oda érkező fiatalokat. A statisztikák szerint a végzettek fele mégis elhagyja az országot három éven belül. A kormány is sok programot indít a külföldiek integrálásának elősegítésére, de gyakran éppen az ő életüket megnehezítő intézkedéseket is hoz: most épp kiutasítással fenyegeti a munkájukat elvesztő bevándorló munkavállalókat.

Egy június elején életbe lépett törvény szerint Finnországban az a külföldi munkavállaló, aki elveszíti munkahelyét, és három (bizonyos szakmákban hat) hónapon belül nem talál újabb állást, kiutasítással néz szembe. Sokak számára teszi ez bizonytalanná a finnországi létet.

Tüntetés finn módra – helyszíni gyorstalpaló kezdő ellenállóknak Finnországban sokaknak lett elegük a klímaváltozás ellen küzdő Elokapina környezetvédő szervezet akcióiból. Százezernél is több aláírás gyűlt össze a mozgalom betiltását, bűnszervezetté nyilvánítását és a pénzügyi támogatásuk kriminalizálását követelő népi kezdeményezésre. A mozgalom többnapos akciója hétfőtől szerdáig tartott a finn főváros több forgalmas pontján.

Noha Riikka Purra, a nacionalista Finnek Pártjának elnöke nemrég kifejtette, úgy látja, a bevándorlók jelentős része a szociális ellátórendszer miatt, annak kihasználása céljával érkezik Finnországba, szakértők nem értenek vele egyet. Ők éppen az ellenkezőjére mutatnak rá. A munkavállalási céllal érkezők nagy része kifejezetten magasan képzett, és valóban az integrálódás szándékával érkezik. Sok esetben egyáltalán nem terhelve a finn rendszert dolgoznak hosszú éveken át az országban.

A törvény elfogadásakor a finn sajtóban több történet is napvilágot látott. Egy mérnök arról panaszkodott a közösségi médiában, hogy feleségével az elmúlt közel négy évben folyamatosan dolgoztak, több ezer euró adót befizettek, emellett nem sajnálták a tandíjat arra, hogy továbbképezték magukat, egészségügyi ellátásukat a munkaadó cég fizette, és miután gyermektelenek, az ő ellátásukkal sem terhelték a finn rendszert. Most viszont költözésen gondolkodnak.

Számos egyéb nehézséggel is kénytelen szembenézni egy külföldi munkavállaló a mostani törvénytől függetlenül.