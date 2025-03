Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk”, és ezért a biztonságunk garantált, ennél egyébként is okosabbnak hitte a magyar kormányfőt – mondta Juhász Ferenc, a Gyurcsány-kormány egykori honvédelmi minisztere. Szerinte Magyar Péterhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is a NER része volt, az pedig bevett szokásnak számított, hogy a vezérkari főnökök hozzájuthatnak szolgálati ingatlanukhoz. Arról is beszélt a HVG-nek az MSZP egykori elnökhelyettese, hogyan jutott el oda, hogy a Tiszára szavazna. Nézze meg Gergely Zsófia interjúját a Fülke Extrában!","shortLead":"Nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk”, és ezért a biztonságunk garantált, ennél...","id":"20250314_Fulke-Extra-Podcast-Juhasz-Ferenc-interju-Tisza-Part-NATO-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab.jpg","index":0,"item":"81486cff-ba05-48d3-9724-f5887d5b1e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Fulke-Extra-Podcast-Juhasz-Ferenc-interju-Tisza-Part-NATO-Orban-Viktor","timestamp":"2025. március. 14. 12:04","title":"Az orrát befogva, de Magyar Péterre szavaz Gyurcsány volt minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak.","shortLead":"Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak.","id":"20250314_elelmiszer-inflacio-dragulas-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"7e56d025-7744-45ec-8ea2-c32e7be6d79f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_elelmiszer-inflacio-dragulas-gki","timestamp":"2025. március. 14. 07:28","title":"Négy év alatt többet drágult az élelmiszer, mint az előző 11 évben, részben az árstop és a különadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála. Útja során azonban a Marsot is megörökítette.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála...","id":"20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86.jpg","index":0,"item":"97dbc61d-fa9f-4ab8-b9ab-a91c0b73206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","timestamp":"2025. március. 14. 14:03","title":"Lefotózta a Deimos hold sosem látott oldalát az európai űrszonda a Marsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2691437f-1f07-45a8-be40-da7164646f96","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A közlekedési minisztérium célja a költségek csökkentése és a bevételek növelése a Nemzeti Útdíjszolgáltató Zrt.-nél.","shortLead":"A közlekedési minisztérium célja a költségek csökkentése és a bevételek növelése a Nemzeti Útdíjszolgáltató Zrt.-nél.","id":"20250314_lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-utdijkezelo-bozoky-alex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2691437f-1f07-45a8-be40-da7164646f96.jpg","index":0,"item":"21661d87-4666-446f-8223-49dd504c85ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-utdijkezelo-bozoky-alex","timestamp":"2025. március. 14. 15:20","title":"Telex: Ahogy Lázár Jánoshoz került, kirúgták az útdíjkezelő vezérét és teljes vezetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának dolgozói két nappal korábban, akik „huhogók rágalmairól” írtak.","shortLead":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának...","id":"20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d81e5dd8-c72a-4d5e-ae97-6be8554f8685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","timestamp":"2025. március. 14. 13:33","title":"Nagy Márton pénteken már sokkal visszafogottabban reagált arra, hogy mi lett a település által kötelezően befizetendő szolidaritási adó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte, hogy dönthetnek? Mit szól hozzá Gulyás Gergely, hogy a magyarok többsége szerint a miniszterelnök politikája inkább az EU gyengítését szolgálja, mint a reformját? Ki fogja eldönteni, melyik kettős állampolgárt kell kiutasítani? A HVG kérdései és a válaszok a kormányinfóról.","shortLead":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte...","id":"20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc.jpg","index":0,"item":"f82ff898-d516-4239-8dd8-fa957a38ace6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 14:35","title":"A kettős állampolgárokat vagy Rogán Antalt könnyebb kitiltani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","shortLead":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","id":"20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8.jpg","index":0,"item":"0983c329-8b93-40e0-b951-510bdbff9e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","timestamp":"2025. március. 13. 16:19","title":"Újabb, az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy miatt razziáztak a belga rendőrök a Huawei brüsszeli irodáiban (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt élt vele.","shortLead":"Csak akkor fogják vizsgálni az özvegyi nyugdíj igénylését, ha valaki vitatja, hogy az elhunyt házastársa valóban együtt...","id":"20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f16086-6bca-4fe0-94b9-b589114d958c.jpg","index":0,"item":"09d6be03-c1f9-4dcc-a5e4-dba77098fcca","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_ozvegyi-nyugdij-igenyles","timestamp":"2025. március. 14. 09:39","title":"Egyszerűbb lesz özvegyi nyugdíjhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]